De Francesco polemico: «Negato l’ingresso con mio figlio al Rigamonti»

Alberto De Francesco non ci sta: «Avevo chiesto all’Union di farmi entrare in campo con mio figlio: sarebbe stata una bella emozione, per i ricordi che ho costruito qui. Mi è stato detto che non ci sarebbero stati problemi, e invece il giorno prima il segretario Bolzoni mi ha fatto sapere che non si poteva fare».
Un fatto grave, agli occhi del capitano del Desenzano: «È un comportamento che non appartiene a questa società. Alla quale peraltro non voglio estendere il discorso: è una questione che riguarda solamente il segretario». Dal club filtra un’altra versione: la lista dei bambini accompagnatori era decisa da tempo, e l’età minima, da regolamento interno, è di tre anni, più di quelli che ha il figlio del centrocampista.
L’analisi di Gaburro
«Ci è mancata un pizzico di cattiveria, ma abbiamo provato in tutti i modi a pareggiare. Peccato per il gol annullato: non sono d’accordo con la decisione dell’arbitro». Il tecnico del Desenzano Marco Gaburro non è pienamente soddisfatto della prestazione della propria squadra, e recrimina per la rete non concessa nel finale a Procaccio.
Partiamo proprio da questo episodio: come lo valuta?
«Non si può capire con certezza se quella rete sia da annullare o meno, anche perché non ci sono abbastanza telecamere: servirebbero delle immagini da angolazioni diverse. Secondo me, però, il portiere vede partire il tiro. Il problema è che l’assistente ha sbandierato e credo che il direttore di gara abbia confermato la sua segnalazione. Però è stata questione di millimetri. Sicuramente Santini era oltre la linea, ma ho qualche dubbio sul fatto che abbia influito sull’intervento del portiere. Va comunque accettato».
Per quanto riguarda la prestazione della sua squadra, cosa non ha funzionato?
«Abbiamo giocato abbastanza bene. L’approccio è stato quello giusto, perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il problema è stato che l’Union Brescia ha segnato alla prima occasione e poi siamo stati costretti a rincorrere. Potevamo difenderci meglio. Eravamo anche in anticipo su quella palla e dovevamo dunque arrivare prima e spazzare».
È soddisfatto per la reazione dei suoi ragazzi nel finale di partita?
«Nella ripresa non siamo stati capaci a pungere da subito. C’è stato un momento che il Brescia ci ha messo lì e abbiamo faticato ad uscire. Poi, nel finale, siamo riusciti ad alzare il baricentro e il gol realizzato, poi annullato, è stato il frutto della nostra pressione. Non li abbiamo aggrediti prima perché loro non ce l’hanno permesso. Forse ci è mancata un po’ di cattiveria. In ogni caso il calendario era difficile e abbiamo cercato di ottenere il massimo possibile. Siamo abbastanza soddisfatti. Ci portiamo a casa soprattutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi minuti di gara. Dobbiamo ripartire da lì».