Brescia, pokerissimo in amichevole al Darfo con le seconde linee

Il Brescia delle seconde vince 5-0 al Comunale di Darfo, contro i locali di Eccellenza, davanti a poco più di 300 spettatori.

Un test organizzato dal club biancazzurro per spezzare la monotonia della sosta nazionali, e testare i giocatori con il minutaggio più ridotto in questo avvio di stagione.

Buone risposte soprattutto da Nuamah, autore di una doppietta. Oltre alle assenze annunciate di Borrelli e Moncini, Maran ha risparmiato Besaggio, alle prese con un problema muscolare di lieve entità

La scelte

Maran schiera, tra gli altri, Muca e Calvani in difesa, Fogliata in coppia con Paghera in cabina di comando, e Buhagiar all’estremità di destra del pacchetto offensivo completato da Bjarnason, Nuamah e Bianchi.

Vantaggio immediato

È proprio l’australiano a sbloccarla al quarto: sul primo affondo Corrado affetta la difesa del Darfo e offre un lob morbidissimo a Trent, che segna in volée.

Per il raddoppio occorre attendere il 20’, dopo un brividino su un blitz per vie centrali di Longhi, sventato con i piedi da Andrenacci: Bertoli, estremo difensore neroverde, calibra male un rinvio e mette Bjarnason nelle condizioni di scoccare un colpo da biliardo sottoporta.

Il tris

Nuamah, tra i più elettrici di giornata, gonfia ulteriormente il bottino tre minuti più tardi: imbucata di Paghera per il classe 2005, che si accomoda il pallone sul sinistro e fulmina Bertoli con una conclusione secca.

Dopo l’intervallo il biancazzurro più sollecitato è Avella, subentrato ad Andrenacci: il Brescia abbassa un po’ il ritmo e si espone a qualche infilata del Darfo, caustico soprattutto nel finale con Valotti.

Pokerissimo

A mettere l’accento sulla vittoria, però, è ancora Nuamah, che srotola la giocata del match con un gioco di gambe nei pressi del vertice dell’area e un sinistro a giro che si stampa appena sotto l’incrocio. Il pokerissimo lo griffa Verreth, su calcio di punizione, con un bel destro a giro appena smorzato dal portiere Bettoni.

Spunti sui quali riflettere Maran, che ha scelto di preservare buona parte dei titolari: nella ripresa, oltre ad Avella, Jallow e Verreth, il tecnico ha inserito Olzer e Cistana per una manciata di minuti.