Hübner e Zambelli: «Presto per i giudizi, ma il Brescia è maturo»

Fabrizio Zanolini

Tatanka: «Adesso i punti li fanno le neopromosse: l’importante in questa categoria è avere continuità». L'ex terzino vede una «squadra più consapevole»

Da sinistra, Dario Hübner e Marco Zambelli - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Le prime quattro giornate, nonostante agosto ci abbia appena salutato, sono già in archivio. Ma sono già indicative? E il Brescia, come ha approcciato? L’abbiamo chiesto a due ex rondinelle con la R maiuscola come Dario Hübner e Marco Zambelli che hanno tirato le somme di questi primi 360’. Brescia, non solo il gol di Corrado: le fasce sono già un fattore Hübner «In questo momento non fanno risultato le squadre più forti, ma quelle più in forma. È ancora troppo presto per capire i reali valori i