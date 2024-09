Brescia, domani amichevole col Darfo senza Borrelli e Moncini

Domani pomeriggio alle 17 il Brescia affronta in amichevole il Darfo Boario di Ecellenza allenato da mister Fabio Raineri. Un test che si gioca in Vallecamonica, al Comunale di Darfo che per anni ha ospitato i ritiri estivi delle rondinelle.

Per la sgambata con i neroverdi - biglietto d’ingresso a 10 euro - organizzata per non perdere il ritmo durante questa sosta e in vista del ritorno in campo ufficiale del 14 settembre col Frosinone (domani tra l'altro la Lega B dovrebbe diramare anticipi e posticipi per il resto del mese), mister Maran non conterà sugli attaccanti Borrelli e Moncini, sempre impegnati nei rispetti percorsi di recupero.

Domani mattina comunque la squadra si allenerà a Torbole e si capirà se tutti gli altri sono disponibili o se qualcuno verrà risparmiato.