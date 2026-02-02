Corini: «Questo Brescia va oltre. Mercato? Fatto il meglio possibile»

«Questa è una squadra che sa andare oltre. Uno spirito che ci consente di essere al secondo posto». Eugenio Corini è carico. Il sorriso sornione dà l’idea di quanto pesi questa vittoria. Una vittoria nata nella difficoltà – praticamente tutto il secondo tempo in dieci – tanto per confermare che piove sempre sul bagnato.

L’analisi

Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Ma la pioggia incessante di Gorgonzola stavolta ha lavato via le negatività e portato tre punti pesanti: «Partita difficile giocata su un campo scivoloso e contro una buona squadra. Siamo stati bravi a sbloccarla, abbiamo abbassato un po’ il ritmo per poi ripartire bene nella ripresa. Poi, dopo l’episodio dell’espulsione di Lamesta, la squadra mi è piaciuta, ha accorciato bene e dopo il 2-0 ha sfiorato pure il 3-0. È la prova di personalità che chiedevo e che volevo dopo una settimana particolare per la chiusura del mercato. Sono felice per i ragazzi e per i tanti tifosi che ci hanno seguito e che con la loro voce ci hanno dato forza nel momento più delicato».

Nuovo orizzonte

E ancora: «Queste sono quel tipo di vittorie che aiutano a diventare grandi. Con un Vicenza inarrestabile, l’obiettivo è il secondo posto per giocarci i play off al meglio». Nonostante l’emergenza continua: «Sembra non finire mai. Avete visto quello che è successo anche a Mallamo: ora a centrocampo siamo un po’ corti… Ma proprio per questo ho apprezzato il grande spirito di reazione».

Un occhio alla chiusura del mercato: «È stato fatto il mercato migliore possibile. Molti degli obiettivi sono stati raggiunti. C’è anche da dire che questo grosso distacco dal Vicenza ci ha reso poco appetibili per qualcuno che ha fatto valutazioni diverse».

Sull’episodio dell’espulsione è chiaro: «Solo un pazzo, sapendo di essere già ammonito, mi fa chiamare l’Fvs se non è stato toccato. Poi, puoi non darlo, ma l’ammonizione per simulazione non esiste». La chiosa è una lode per i suoi: «Crespi? Molto contento della sua prestazione. Rizzo è un giocatore intelligente e polifunzionale. Vido? Felice della sua crescita di condizione. Ora speriamo di recuperare qualcuno il prima possibile».