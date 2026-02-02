Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Corini: «Questo Brescia va oltre. Mercato? Fatto il meglio possibile»

Fabrizio Zanolini
Il tecnico commenta la vittoria sulla Giana Erminio: «L’obiettivo è il secondo posto per giocarci al meglio i play off. L’espulsione di Lamesta non esiste»
Corini a bordocampo a Gorgonzola - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Corini a bordocampo a Gorgonzola - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
AA

«Questa è una squadra che sa andare oltre. Uno spirito che ci consente di essere al secondo posto». Eugenio Corini è carico. Il sorriso sornione dà l’idea di quanto pesi questa vittoria. Una vittoria nata nella difficoltà – praticamente tutto il secondo tempo in dieci – tanto per confermare che piove sempre sul bagnato.

L’analisi

  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Ma la pioggia incessante di Gorgonzola stavolta ha lavato via le negatività e portato tre punti pesanti: «Partita difficile giocata su un campo scivoloso e contro una buona squadra. Siamo stati bravi a sbloccarla, abbiamo abbassato un po’ il ritmo per poi ripartire bene nella ripresa. Poi, dopo l’episodio dell’espulsione di Lamesta, la squadra mi è piaciuta, ha accorciato bene e dopo il 2-0 ha sfiorato pure il 3-0. È la prova di personalità che chiedevo e che volevo dopo una settimana particolare per la chiusura del mercato. Sono felice per i ragazzi e per i tanti tifosi che ci hanno seguito e che con la loro voce ci hanno dato forza nel momento più delicato».

Nuovo orizzonte

E ancora: «Queste sono quel tipo di vittorie che aiutano a diventare grandi. Con un Vicenza inarrestabile, l’obiettivo è il secondo posto per giocarci i play off al meglio». Nonostante l’emergenza continua: «Sembra non finire mai. Avete visto quello che è successo anche a Mallamo: ora a centrocampo siamo un po’ corti… Ma proprio per questo ho apprezzato il grande spirito di reazione».

Un occhio alla chiusura del mercato: «È stato fatto il mercato migliore possibile. Molti degli obiettivi sono stati raggiunti. C’è anche da dire che questo grosso distacco dal Vicenza ci ha reso poco appetibili per qualcuno che ha fatto valutazioni diverse».

Sull’episodio dell’espulsione è chiaro: «Solo un pazzo, sapendo di essere già ammonito, mi fa chiamare l’Fvs se non è stato toccato. Poi, puoi non darlo, ma l’ammonizione per simulazione non esiste». La chiosa è una lode per i suoi: «Crespi? Molto contento della sua prestazione. Rizzo è un giocatore intelligente e polifunzionale. Vido? Felice della sua crescita di condizione. Ora speriamo di recuperare qualcuno il prima possibile».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaGiana ErminioEugenio Coriniserie CGorgonzola
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario