Serie C, l’Union Brescia sfida la Giana Erminio: la diretta
Vincendo i biancazzurri sorpasserebbero il Lecco al secondo posto. Prima da titolare per Crespi, Cazzadori vince il ballottaggio con Vido
L’Union Brescia sfida in trasferta la Giana Erminio: test importante per gli uomini di Eugenio Corini, che in caso di vittoria sorpasserebbero il Lecco al secondo posto in classifica. Di seguito la diretta testuale del match.
