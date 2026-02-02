Giornale di Brescia
Calcio

Brescia, sfortuna senza fine: Mallamo è già ko

Erica Bariselli
L’ultimo arrivato si è procurato in allenamento un trauma distorsivo alla caviglia sinistra
Mallamo durante il suo primo allenamento a Salò - Media house Union Brescia
Mallamo durante il suo primo allenamento a Salò - Media house Union Brescia
Non c’è pace per l’Union Brescia, che al contrario fa i conti con una sfortuna micidiale. Perché non si può non chiamare in causa la malasorte nel dar conto del fatto che l’ultimo arrivato, Alessandro Mallamo, è già sulla lista degli indisponibili.

L’infortunio

Non solo: si teme che debba restare ai box per un periodo non breve. Nella seduta di rifinitura di ieri mattina, dopo un contrasto aereo, è ricaduto malamente su De Maria infortunandosi alla caviglia.

Il comunicato diramato nel pomeriggio dal Brescia parla di «trauma distorsivo alla caviglia sinistra», e riferisce che «il centrocampista sarà rivalutato nei prossimi giorni al fine di stabilire i tempi di recupero». Mallamo è stato l’innesto per il centrocampo scelto per ovviare al ko di Mercati.

Union BresciaAlessandro MallamoBrescia
