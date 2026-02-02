Brescia, Balestrero: «Finalmente un gol da tre punti, e sotto la Curva»

Ci ha preso gusto. Secondo gol consecutivo, «ma questa volta da tre punti». La sottolineatura è del protagonista, Davide Balestrero, che con il Renate aveva soltanto regalato un’effimera illusione nel finale: «È una bella soddisfazione, anche perché un gol sotto la curva mi mancava».

Il momento

Il capitano lo rivive così: «Quando ho visto il pallone arrivare a Rizzo ci ho sperato, perché conosco quel piedino. Mi aspettavo che il pallone arrivasse, ed è puntualmente accaduto». Per Balestrero è un’altra folata d’ossigeno da respirare a pieni polmoni: «È un periodo di prestazioni soddisfacenti, non lo nego. E mi fa piacere che il gol sia arrivato nel momento più propizio della partita».

L’episodio

Serie C, gli scatti di Giana Erminio-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Quello intriso di una sofferenza comunque controllata, e indotta dall’espulsione di Lamesta, della quale nessuno ancora riesce a capacitarsi: «Adesso mi strappa un sorriso. Credo che sia la prima volta che venga giocata una card per un rigore e che venga espulso un giocatore della squadra che ha richiesto l’intervento dell’Fvs. Ma è andata comunque bene, mi tengo la bella reazione della squadra».

Che ora si gode il secondo posto: «Era un obiettivo. Davanti corrono forte, il Lecco sta facendo un campionato strepitoso. Stare lì, comunque, è piacevole». Chiosa doverosa su Nicolas Giani, ex difensore di FeralpiSalò e Desenzano Calvina, scomparso oggi dopo una lunga malattia: «È una notizia che non ci consente di goderci appieno questa serata. Una morte sconvolgente: mando un forte abbraccio a sua moglie e a sua figlia».