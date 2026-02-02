Brescia, il mercato si chiude con l’innesto di Moretti in difesa

Fuori Alessandro Pilati, dentro Lorenzo Moretti su un virtuale asse con l’Entella: il mercato del Brescia si è chiuso così. Al club ligure, come era nelle attese, è andato Pilati che si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con la medesima formula è invece arrivato all’Union Lorenzo Moretti che all’Entella era in prestito dalla Cremonese dove formalmente è rientrato prima di essere girato al Brescia.

La scelta

II difensore centrale del 2002, scuola Inter, questa sera in tribuna a Gorgonzola, è arrivato a completamento di un reparto che aveva bisogno di un giocatore già «pronto» in alternativa e Sorensen e come tutela qualora al rientro dall’infortunio al ginocchio Pasini non desse le opportune garanzie.

Puntare su Pilati, che pure rientra da un lungo infortunio, e che dunque non ha continuità, sarebbe stato rischioso. Moretti, che ha giocato tra i pro con le maglie di Pistoiese, Triestina e Avellino, la passata stagione era nella rosa della Cremonese che ha conquistato la serie A. Nella prima parte di questa stagione in B ha messo insieme 8 presenze, tre delle quali da 90’. Infine, Diop che è rientrato dal prestito all’Ospitaletto è stato subito girato al Sorrento. B.