Coppa Italia serie C, il Desenzano torna a sfidare il Trento

Tre giorni dopo è di nuovo sfida tra Trento e Desenzano, ma stavolta la partita non può finire in parità: nell’eventualità, al termine dei 90 minuti regolamentari, sono previsti i calci di rigore. Per il secondo turno di Coppa Italia di serie C s’incrociano di nuovo le strade di aquilotti (al debutto superato 2-1 l’Ospitaletto) e gardesani (battuto ai rigori il Lecco), che lunedì si sono sfidate in campionato al Corioni.
Il match è stato avvincente: tanti capovolgimenti di fronte e due traverse – una per parte –, ma nessuna rete, e le due squadre si sono portate a casa un punto a testa. Oggi – alle 21, stadio Briamasco – c’è invece in palio il passaggio del turno e per forza di cose una delle due formazioni dovrà conquistare la vittoria, per poi affrontare agli ottavi la Dolomiti Bellunesi, che ha eliminato ai rigori l’Arzignano dopo il 2-2 al 90’.
Le parole di Gaburro
«Questo è uno di quei pochi casi in cui una settimana di allenamento serve per preparare due partite consecutive contro la stessa squadra – ha affermato il tecnico Marco Gaburro in conferenza stampa –. Anche se mi aspetto un match completamente diverso e formazioni rivoluzionate. Sicuramente, infatti, troveranno spazio altri giocatori, per dare minutaggio un po’ a tutti. La partita con l’Union Brescia di domenica? Non ci dobbiamo pensare», chiude il tecnico.
Prima vediamo di ben figurare in Coppa». Per quanto riguarda le formazioni, Gaburro pare dunque intenzionato a cambiare molti interpreti. Troveranno spazio i vari Andreis, Reggiori, Baldi, Giorgi, Tomaselli, Liberati, Boiga, Ubaldi e Procaccio. Dovrebbe partire dalla panchina invece l’ultimo arrivato, Moscati. Stessa situazione nel Trento Di Luca Tabbiani, con il rientro in campo di capitan Fiamozzi, che lunedì era squalificato.