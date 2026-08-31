Il Desenzano sfida il Trento, Gaburro fiducioso: «Noi in evoluzione»

Oltrepassata la prima collina, ora la strada s’impenna. Oggi, alle 21, il Desenzano ospita il Trento per la seconda giornata di campionato. La prima storica gara casalinga dei gardesani, però, si gioca al Gino Corioni di Ospitaletto: il Tre Stelle, infatti, è sotto i ferri per i lavori di ammodernamento e di conseguenza non sarà disponibile per almeno un paio di mesi. Dopo il pareggio in extremis con la Pro Vercelli, il calendario propone agli uomini di Gaburro una sfida ancora più complicata. Sulla carta, infatti, il Trento è tra le favorite per la vittoria finale. E questa, tra l’altro, sarà la prima tappa di un tour de force: i gardesani affronteranno nuovamente i trentini giovedì sera, ma al Briamasco, nel secondo turno di Coppa Italia (all’esodio, vittoria ai rigori con il Lecco), mentre domenica saranno impegnati nell’attesissimo derby con l’Union Brescia.
Le parole
«Abbiamo cercato di sfruttare al meglio questa settimana - afferma Gaburro -, anche perché ora ci troviamo ad affrontare tre partite ravvicinate. Dopo una lunga preparazione non vedevamo l’ora di iniziare e il debutto è andato bene. Sappiamo che questa squadra è in evoluzione e ha tanto lavoro da fare. Percepisco un gruppo che ha voglia di faticare per raggiungere un obiettivo comune». Per l’allenatore bisogna però concentrarsi su una partita alla volta: «È inutile pensare alle gare di giovedì e domenica, i ragionamenti che farò su quelle sfide saranno in funzione delle risposte che avrò nel primo match. L’unica certezza è che il gruppo verrà coinvolto in maniera più piena rispetto a una settimana tipo».
Gli aquilotti gialloblù sono allenati per la terza stagione consecutiva da Tabbiani. Dall’anno della promozione, nel 2021, si sono sempre migliorati in campionato: salvezza ai play out, poi quattordicesimi, decimi, settimi e quinti. Attenzione alle rimonte: in Coppa i trentini hanno ribaltato il punteggio con l’Ospitaletto nei minuti finali (con Molina all’88’ e Accornero al 99’, dopo il vantaggio di Mondini), mentre in campionato hanno raggiunto e superato il neopromosso Treviso (Maffei al 43’ del primo tempo e Molina all’89’, dopo l’1-0 di Odogwu) pur chiudendo in dieci per l’espulsione di capitan Fiamozzi, oggi squalificato.
«Sappiamo che non potremo tornare nella nostra casa per un po’ di tempo, ma questo non deve fare la differenza, anche perché ci siamo comportati bene sia a Lecco sia a Vercelli», conclude Gaburro. Unico giocatore indisponibile è Bovolon, che è ancora ai box. Per il resto, tutti arruolabili, compreso l’ultimo arrivato Liberati, il quale dovrebbe partire dalla panchina. Probabile la conferma dell’undici che ha pareggiato all’esordio.