Caos arbitri, si allarga l’inchiesta e aumentano gli indagati

Ci sarebbero persone ancora «da identificare», con riscontri utili, nell'inchiesta della Procura di Milano che da oltre un anno ha messo nel mirino il sistema arbitrale facendo finire per l'ennesima volta il calcio italiano nella bufera. Dopo due giorni senza comunicazioni ufficiali, malgrado il terremoto che si è creato a seguito degli inviti a comparire arrivati il 25 aprile all'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e al supervisore Var autosospeso Andrea Gervasoni, da fonti inquirenti – non senza qualche tensione per la gestione dei giorni scorsi – sono arrivate alcune precisazioni: gli indagati iscritti, allo stato, sono cinque, tutti arbitri, e l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati. Più in generale, i club e i loro responsabili, al momento, sono estranei e non figurano nemmeno come parti lese. In più, è stato chiarito, le partite finite al centro delle contestazioni di frode sportiva sono cinque, ossia quelle venute fuori dalle imputazioni.