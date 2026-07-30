Calendario serie C: l’Union parte con il Carpi, subito derby Ospi-Lume

Sorteggiato il calendario di serie C. Per l’Union Brescia il cammino inizierà in casa contro il Carpi, squadra novità del girone A. Il neo promosso Desenzano inizia in trasferta con la Pro Vercelli mentre Ospitaletto e Lumezzane si affronteranno subito nel derby in casa dei franciacortini.
Le bresciane
Per il Brescia il primo viaggio sarà in trasferta con la Pergolettese. Il cammino del girone e poi anche del campionato si chiuderà contro il Lumezzane. Lumezzane che alla seconda debutterà in casa con la Giana e che poi giocherà il derby col Desenzano a fine novembre.
I gardesani debutteranno tra le mura amiche alla seconda giornata contro il Trento: avvio tostissimo (al pari della chiusura, col Cittadella) dunque per gli uomini di Gaburro. L’Ospitaletto giocherà la prima trasferta con l’Albinoleffe, derby col Desenzano a inizio novembre. Chiusura con la Folgore Caratese. Con L’Union Brescia rendez vous il 29 novembre quando è in calendario anche l’altro derby. Il campionato inizia nel weekend del 23 agosto, domani i primi anticipi e posticipi.
Dall’infermeria
Intanto arrivano notizie rassicuranti sull’infortunio del centrocampista dell’Union Alessandro Mercati, che nell’allenamento di ieri aveva accusato un problema al soleo, camminando in stampelle dopo la seduta per non sollecitare in maniera eccessiva il muscolo. Gli esami ai quali si è sottoposto non hanno evidenziato lesioni. Si è fermato invece Leonard Kolgecaj: per lui una microfrattura al dito e qualche settimana di stop.