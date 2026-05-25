Brescia-Salernitana, al via la vendita libera dei biglietti

Ha preso il via questo lunedì pomeriggio la vendita libera per la semifinale play off di ritorno Union Brescia-Salernitana di mercoledì alle 20. L’obiettivo è il sold out (con circa 15.000 spettatori). Farà il pieno il settore ospiti che ha una capienza di poco più di 1.200 posti. Da Salerno avevano chiesto anche la possibilità di apertura della curva sud, ma non è stato dato il via libera.