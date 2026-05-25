Brescia-Salernitana, al via la vendita libera dei biglietti

Ha preso il via questo lunedì pomeriggio la vendita libera per la semifinale play off di ritorno Union Brescia-Salernitana di mercoledì alle 20. L’obiettivo è il sold out (con circa 15.000 spettatori). Farà il pieno il settore ospiti che ha una capienza di poco più di 1.200 posti. Da Salerno avevano chiesto anche la possibilità di apertura della curva sud, ma non è stato dato il via libera.
Anche, presumibilmente, per una questione di «equità» dato che a Salerno, in uno stadio da circa 27.000 posti, erano stati poco più di 800 i biglietti accordati ai bresciani. A proposito dei tifosi granata, come da disposizioni del Gos, ai residenti nella provincia di Salerno è riservata la vendita dei tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso del programma di fidelizzazione della Salernitana.
Costi e modalità
Quanto ai bresciani, di seguito i prezzi settore per settore:
Curva Nord 10 euro - Ridotto 7 euro
Gradinata Alta 14 euro - Ridotto 9 euro
Gradinata Bassa 16 euro - Ridotto 10 euro
Tribuna Laterale D 25 euro - Ridotto 13 euro
Tribuna Laterale C 35 euro - Ridotto 17 euro
Tribuna Laterale AB 40 euro - Ridotto 20 euro
Tribuna Centrale 50 euro - Ridotto 25 euro
Settore Ospiti 10 euro - Ridotto 7 euro
Ingresso ridotto per Donne, Over 65, Under 20 e Under 14. Gli Under 14 potranno acquistare il biglietto esclusivamente nella biglietteria dello stadio Rigamonti accompagnati da un adulto. Ingresso omaggio per invalidi al 100% compreso accompagnatore.
I tagliandi sono disponibili sul sito Vivaticket.com, negli oltre 30 punti vendita Vivaticket autorizzati in provincia di Brescia e nella biglietteria dello stadio Mario Rigamonti (via Novagani 8) nei seguenti orari:
Lunedì 25 maggio: 15-19
Martedì 26 maggio: 14-19
Mercoledì 27 maggio: 11-fine primo tempo Union Brescia-Salernitana.