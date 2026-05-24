Crespi da impazzire. Rizzo, una preghiera: le pagelle del Brescia

La Salernitana bussa alla sua porta soltanto con l’arcobaleno dipinto da De Boer. Che non si prende. Trasmette sicurezza in uscita.

6.5 – Davide Balestrero

Là dietro continua a essere solido e all’altezza. Con gli inconvenienti in difesa che hanno scandito l’avvicinamento ai play off è davvero manna dal cielo. Convincente, anche questa volta.

6.5 – Luigi Silvestri

Mister personalità: questi contesti lo esaltano. Anche se il blackout su Cabianca nel primo tempo poteva costare molto più caro. Però è un appoggio sicuro per i compagni, sceglie bene tempi e modalità d’intervento su chi scorrazza dalle sue parti.

7 – Alberto Rizzo

Quant’è importante avere uno sfogo così a sinistra. La palla per Crespi al quinto è geniale: peccato che Valerio pasticci e segni con la mano. Resta il gesto. Solito pendolino: sa difendere e giocare. Grandi play off, fino a qui: speriamo solo non siano finiti. Dal 28’ st Lorenzo Moretti (6): attento nel quarto d’ora che gli concede Corini.

5.5 – Loris Armati

Serata complicata: si becca il primo giallo e ne è inevitabilmente condizionato. Poi sonnecchia su De Boer che s’inventa un gran gol: troppo passivo nella marcatura. Corini aveva cercato di coprirsi con lui a destra, ma finisce per essere l’anello debole della catena difensiva. Dal 19’ st Andrea Cisco (5.5): fumoso. Col suo ingresso Corini cercava soluzioni che non si sono mai materializzate.

Fotogallery 42 foto Play off serie C, gli scatti di Salernitana-Union Brescia

6 – Mattia Zennaro

L’assenza di Marras sblocca una variante tattica nella quale è perfettamente inserito: i due mediani e i due trequartisti scambiano di continuo le loro posizioni, togliendo riferimenti alla Salernitana. Finché l’Union palleggia in modo fluido è in cattedra. Poi la sua presenza si fa molto più sfumata. Dal 38’ st Mattia Valente (6.5): che cioccolatino per Crespi. Bravo a non farsi intimidire dal contesto.

6.5 – Alessandro Mallamo

In pochi mesi è diventato il pilastro di un centrocampo che, già prima del suo arrivo, aveva la sua bella dose di qualità. Dà sempre la sensazione di essere in controllo.

7 – Vincent De Maria

Seconda prestazione di spessore su due in questi play off. Si è alzato il livello e lui si è adeguato. Meno dirompente rispetto a Casarano, ma il suo mancino continua a essere un fattore: è lui, ad esempio, a lanciare Crespi sulla traversa colpita nel primo tempo. Dal 38’ st Brayan Boci s.v.

6 – Alessandro Lamesta

Prosegue la tendenza delle cavalcate in sordina, lontano dai riflettori. Meno appariscente di tanti altri compagni. Eppure tatticamente è sempre molto prezioso. Ecco perché Corini non lo toglie mai dal suo undici iniziale. Dal 19’ st Riccardo Fogliata (6): niente acuti, ma entra con l’atteggiamento giusto.

7 – Alessandro Mercati

Il tagliando al motore è ultimato: finalmente è tornato a ruggire come a inizio stagione. Attacca, rompe il gioco della Salernitana, fraseggia e duella. Copre tutto lo spettro. Fortuna che lo staff è riuscito a trapiantargli in tempo un polmone supplementare: quel moto perpetuo non si spiega altrimenti.

7.5 – Valerio Crespi

Genio, follia, magia. Quel gol non si racconta, si contempla e basta. In quella situazione si fa addirittura fatica a immaginarsela, una rovesciata. Lui la esegue e cambia completamente sapore alla serata. Quel colpo fa evaporare qualsiasi altro giudizio su errori o reti annullate.