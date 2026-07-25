Brescia, a Piamborno la prima amichevole della preparazione estiva

La classica amichevole contro una rappresentativa dilettante locale segna il giro di boa della preparazione estiva dell’Union Brescia. Questo pomeriggio, alle 17.30 (entrata libera), è in programma la prima uscita stagionale per i biancoblù con l’unico test in agenda da giocarsi sull’erba del centro sportivo di Piamborno, dove la squadra sta chiudendo la prima delle due settimane di lavoro in Val Camonica. Il secondo, vedrà i biancazzurri impegnati sabato prossimo sul campo della Pro Palazzolo nel giorno del rientro in città dalla Valle.
L’amichevole odierna per Eugenio Corini rappresenta più che altro una sgambata dopo i carichi nelle gambe che i suoi ragazzi hanno messo in questi primi sette giorni di allenamenti, svolti con intensità atletica ma anche con tanto pallone, seppur il tecnico intenda già mettere in pratica il modulo tattico da seguire in questa stagione.
Forfait
Salteranno la partita i primi acciaccati dell’annata, ovvero Gori (il portiere è stato operato giovedì scorso al quinto dito della mano destra dopo la frattura dello stesso ed è in attesa di cominciare la riabilitazione), Casasola (il neo arrivato argentino è alle prese con una contusione al ginocchio sinistro, per lui lavoro differenziato) e Zennaro, con quest’ultimo che è rientrato in gruppo dopo un paio di giorni a parte per un edema al ginocchio. Oltre a questi tre, out al momento capitan Balestrero e Di Molfetta, da subito in personalizzato per recuperare dai rispettivi acciacchi; in dubbio Spagnoli, tornato abile ed arruolabile dopo il virus influenzale d’inizio settimana.
Il Brescia giocherà con la «vecchia» maglia, con la nuova che farà il suo debutto nella prima ufficiale della stagione ad Arezzo il 9 agosto per il primo turno di Coppa Italia.
Presidente e cda alla festa della Nord
Intanto, per stasera è annunciata la presenza del presidente Giuseppe Pasini e dei membri del cda dell’Union Brescia alla festa della Curva Nord che si sta svolgendo in questi giorni al parco Castelli di Mompiano.