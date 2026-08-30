Brescia, Vido ed Hergheligiu non convocati per ragioni di mercato

Come previsto non ci sono gli infortunati Boci e Guglielmotti, ma nell'elenco dei convocati per la trasferta di Crema dell'Union Brescia non figurano nemmeno Vido ed Hergheligiu. In questo caso a comandare sono le ragioni di mercato: Hergheligiu ha due-tre club tra i quali scegliere la sua nuova sistemazione. La sensazione è che alla fine andrà al Vado, finora tenuto in stand by. Per Vido qualche rumors, ma ancora nulla di concreto quando mancano solo tre giorni alla fine delle trattative. All'ultimo può però innescarsi un giro di punte tra B e C.
Il segnale del Brescia comunque è chiaro: i due, che per il Carpi erano stati convocati (Hergheligiu ha anche giocato in corsa), sono fuori dal progetto. A disposizione di Corini c'è invece Pasini che il club lascerebbe partire se il giocatore dovesse ricevere una proposta biennale dato che il contratto a scadenza non gli sarà rinnovato: ma se l'esperto difensore dovesse restare al Brescia non dispiacerebbe.