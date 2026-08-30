Brescia, Vido ed Hergheligiu non convocati per ragioni di mercato

Il segnale del Brescia comunque è chiaro: i due, che per il Carpi erano stati convocati (Hergheligiu ha anche giocato in corsa), sono fuori dal progetto

Erica Bariselli Giornalista 30 agosto 2026 1 ' di lettura

Vido ed Hergheligiu non giocheranno a Crema © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Unione BresciaLuca VidoDenis Hergheligiu Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...