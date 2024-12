Brescia, ecco Bisoli: «Non potevo dire no, che sogno allenare Dimitri»

«Ho sfruttato l'ultimo mese per curarmi, sono un giocatore di tennis e dovevo curare tre ernie. Ho rinunciato a qualche squadra, anche in serie B. Ma al Brescia non ho potuto dire no, credo sia un'opportunità molto importante. Per Dimitri era un sogno poter essere allenato da me, è più dura per lui che per me. Quando il presidente mi ha chiamato sono venuto a Brescia in un attimo. Non mi hanno dato niente (ride, ndr), ma sono contento lo stesso».