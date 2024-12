Cellino: «Maran non ha ripagato la fiducia, ultima chiamata ai tifosi»

Il presidente ritiene Bisoli «il profilo migliore per quello che ci serve in questo momento». Poi l’appello alla tifoseria: «Mi aspetto un segnale di rivalsa, spargere terrore non paga»

Massimo Cellino, presidente delle rondinelle - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Dopo una notte al solito insonne e trascorsa in consultazione permanente con il direttore sportivo Renzo Castagnini, ieri mattina Massimo Cellino ha sciolto tutte le riserve e deciso di affidare la panchina a Pierpaolo Bisoli. Non prima di aver sondato vie alternative. Ma alla fine «penso che tra tutti i nomi vagliati, Bisoli possa rappresentare il profilo migliore per quello che ci serve in questo momento. A lui avevo già pensato per la serie A, ma poi ci avevo ripensato perché quello non era a