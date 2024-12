Brescia, il circolo vizioso della stanchezza

Ciclicamente allenatori, giocatori e ambiente cadono nello stesso schema

La delusione dei giocatori al termine della partita contro il Cosenza © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia è stanco. E lo sono tutti i suoi «abitanti». Stanchi, prima o dopo, lo diventano gli allenatori. Rolando Maran ha resistito 390 giorni e, anche se non lo ammetterà mai – o almeno non lo farà ora, a caldo – pure lui nell’ultimo periodo appariva meno brillante e meno energico rispetto all’allenatore che a suo tempo proprio per la sua grande carica definimmo un portatore sano di autostima. Ma prima o dopo, al Brescia, ogni allenatore – che sia giovane o meno, navigato o meno – cade in qu