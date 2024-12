Il Brescia è dei Bisoli: la missione svolta nelle mani di Pierpaolo

Il nuovo tecnico allenerà il figlio Dimitri per la prima volta in carriera. Nello staff c’è anche Davide, il secondogenito. Al debutto con la Carrarese il successore di Maran non sarà in panchina: il motivo

Bisoli fuori dalla sede del Brescia Calcio di via Solferino

È – sarà – un Brescia «Bisolizzato». Bisolone, Bisolino I e Bisolino II. Tutti insieme, di certo appassionatamente, per la missione svolta. Per ridare fiato, ossigeno, calore e colore a una squadra grigia. Come la classifica. Massimo Cellino ha scelto Pierpaolo Bisoli per sostituire Rolando Maran. Per il quale l’eventualità dell’esonero era diventata certezza già nel dopo partita di Catanzaro. Il tecnico trentino se l’aspettava e dunque, la comunicazione del termine del suo mandato da parte del