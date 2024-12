Brescia Calcio, cosa sta succedendo dopo l’esonero di Maran

Da sinistra, in alto: Roberto Breda, Pierpaolo Bisoli e Roberto Venturato

In ballo ci sono le candidature di Roberto Breda, Pierpaolo Bisoli (anche se viene valutata una questione di opportunità dato che suo figlio è il capitano del Brescia e per questo Cellino è perplesso), Roberto Venturato (pista a ora meno calda). Ma non si escludono nomi a sorpresa, come quello di Alberto Aquilani. Più difficili per diversi motivi le piste Andreazzoli o Semplici.