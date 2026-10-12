Non solo la ritrovata vittoria, ma un attacco inedito, a due punte: della partita di venerdì contro la Pro Vercelli ha fatto notizia anche la scelta, da parte di Eugenio Corini, di schierare dal primo minuto le due punte Crespi e Spagnoli, per la prima volta dall’inizio del campionato (rinunciando al tradizionale 2+1). Una decisione condizionata anche dall’assenza di Marras, ma che ha dato i suoi frutti: il Brescia ha portato a casa tre punti fondamentali e uno dei due attaccanti, Crespi, è andato in gol. E la svolta dell’allenatore sembra infatti aver convinto diversi tifosi: tu pensi che sarebbe giusto continuare su questa strada?
Brescia, due punte dall’inizio: scelta definitiva o esperimento?
Nell’ultima partita contro la Pro Vercelli, vinta per 2-0, Corini ha schierato la coppia Crespi-Spagnoli dal primo minuto: credi che dovrebbe continuare con questo modulo?
Crespi e Spagnoli - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
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