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Grana Brescia: Crespi si ferma per problemi cardiaci

L’attaccante sospenderà l’attività agonistica fino al completamento dell’iter diagnostico. Casi analoghi si sono risolti in pochi giorni, ma al momento c’è massima cautela
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Valerio Crespi, attaccante del Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Valerio Crespi, attaccante del Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Un’altra grana in casa Union Brescia. A seguito di alcune valutazioni mediche effettuate su Valerio Crespi, sono emersi «elementi che richiedono ulteriori approfondimenti in ambito cardiologico». Così recita il comunicato del club biancazzurro, nel quale si precisa che l’attaccante sospenderà temporaneamente l’attività agonistica fino al completamento dell’iter diagnostico.

La situazione

In questo momento prevale la massima cautela. Attualmente si tratta di una sospensione precauzionale dell’attività, in attesa dei nuovi approfondimenti che verranno effettuati la prossima settimana. Il club non si sbilancia, ma casi analoghi in passato si sono risolti in pochi giorni. Il Brescia si augura ovviamente che ciò possa accadere anche per Crespi. Di certo è un altro inconveniente importante, dopo l’infortunio di Gori, che turba l’estate dell’Union.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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