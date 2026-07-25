Grana Brescia: Crespi si ferma per problemi cardiaci

Un’altra grana in casa Union Brescia. A seguito di alcune valutazioni mediche effettuate su Valerio Crespi, sono emersi «elementi che richiedono ulteriori approfondimenti in ambito cardiologico». Così recita il comunicato del club biancazzurro, nel quale si precisa che l’attaccante sospenderà temporaneamente l’attività agonistica fino al completamento dell’iter diagnostico.
La situazione
In questo momento prevale la massima cautela. Attualmente si tratta di una sospensione precauzionale dell’attività, in attesa dei nuovi approfondimenti che verranno effettuati la prossima settimana. Il club non si sbilancia, ma casi analoghi in passato si sono risolti in pochi giorni. Il Brescia si augura ovviamente che ciò possa accadere anche per Crespi. Di certo è un altro inconveniente importante, dopo l’infortunio di Gori, che turba l’estate dell’Union.