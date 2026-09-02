Brescia, alle 18 Coppa Italia con la Giana: spazio alle seconde linee

Tra le ultime ore di mercato che ha chiuso battenti ieri sera e la sfida con il Desenzano di domenica prossima a Mompiano per mantenere la vetta della classifica in campionato, il Brescia ha dovuto rivolgere la dovuta attenzione anche al match di Coppa Italia che vedrà oggi (ore 18) al Rigamonti di scena la Giana Erminio nel secondo turno (per gli uomini di Corini è l’esordio, i milanesi hanno eliminato nel primo la Folgore Caratese) della competizione che coinvolge le compagini di serie C (match in diretta sulle frequenze di Radio Bresciasette).
Novanta minuti ad eliminazione diretta secca (in caso di parità, subito i calci di rigore) che vedrà la vincente affrontare sempre al Rigamonti, a fine ottobre, chi passerà il turno tra Cittadella e Renate match in programma domani.
Un impegno che Eugenio Corini non vuole snobbare, per quanto siano realisticamente più i fastidi (possibili infortuni, affaticamenti vari) che gli effimeri vantaggi per una squadra come il Brescia orientata in toto sulla vittoria del campionato. Semmai, l’unico vantaggio è quello di poter dare minutaggio, in un match ufficiale, a chi ne sta avendo meno. E al riguardo, spazio – dall’inizio o in corsa a chi ha fatto panchina nelle prime due giornate. Non ci saranno di certo Rizzo Pinna e Zennaro, entrambi squalificati per la Coppa. Rigamonti che aprirà solo Tribuna e Curva Nord con biglietti a prezzi più che popolari.
Giana che arriva dalla recente sconfitta in campionato con il Lumezzane e che affronta il Brescia affidandosi ai cambi. Anche per il tecnico dei meneghini, la priorità è un’altra. Alessio Gambirasio, nel dopo match del Saleri, ha dichiarato infatti che «ci sarà spazio per chi ha giocato meno».