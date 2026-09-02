Brescia, alle 18 Coppa Italia con la Giana: spazio alle seconde linee

Non ci saranno di certo Rizzo Pinna e Zennaro, entrambi squalificati. Rigamonti che aprirà solo Tribuna e Curva Nord con biglietti a prezzi popolari

Fabrizio Zanolini 02 settembre 2026 1 ' di lettura

Eugenio Corini durante la presentazione in piazza Loggia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Union BresciaCoppa Italia serie C Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...