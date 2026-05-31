Corini: «Giocatori e tifosi, è il momento dello stare tutti dentro»

Il sostegno dei tifosi , la speranza di avere tutti o quasi a disposizione, il giocare in casa l’ andata della finale play off vista come «un vantaggio e non uno svantaggio». Eugenio Corini fotografa così l’andata con l’Ascoli in programma martedì alle 21.15 al Rigamonti . «Questa è una finale particolare perché la si gioca su 180 minuti – spiega il tecnico dell’ Union Brescia – e ci sono molte valutazioni da fare. Ritengo un vantaggio disputare la partita di andata in casa (domenica 7 il ritorno ad Ascoli alle 18) per il clima di entusiasmo e condivisione che si è creato con l’ambiente. Per noi è motivo di spinta, ma ciò va tradotto in una grande prestazione nostra».

I precedenti con i bianconeri sono tanti e diversi, ma quello del 2019 con la promozione in serie A proprio con Corini in panchina è senza dubbio particolare. «Ho bellissimi ricordi, vero, d’altronde però il calcio come la vita è fatto di corsi e ricorsi storici. Ricordo anche da tifoso lo 0-0 della salvezza nel 2018, quando da un possibile gol fatto si passò a un contropiede dell’Ascoli che avrebbe potuto cambiare la stagione. Questo significa che si vive anche di episodi e a quelli dovremo dare massima attenzione».

Diffidati e formazione

L’Union Brescia si presenta alla doppia sfida con otto diffidati, l’Ascoli con zero. «Non voglio entrare nelle dinamiche di come sono arrivate, credo che alcune non siano state proprio corrette, ma quello che posso garantire è che non guarderò a questo aspetto per decidere la formazione di martedì. Sono rischi che a questo punto bisogna correre, così come prendere un giallo per un fallo tattico evitando quelli inutili per proteste».

Capitolo disponibili e condizioni di alcuni. «Rizzo e Marras hanno lavorato in differenziato e sarà così anche domani, ma questo più che mai è il momento dello stare dentro, del tutti dentro quindi poi valuteremo martedì prima del match. Vale per i giocatori citati, vale anche per altri che magari potremmo recuperare. Perché c’è bisogno anche solo di cinque minuti o, male che vada, del sostegno a chi giocherà».

Tifosi e atmosfera

Lo stare dentro riguarda anche i tifosi, attesi a riempire il Rigamonti come con la Salernitana. «Magari ci sono volte che vedi lo stadio non così pieno e lavori perché si possa riempire. Il bresciano però sa come starti vicino, sa come spingerti e mercoledì scorso, se andate a rivedere il gol di Crespi togliendo il commento, vi renderete conto che l’1-0 lo abbiamo fatto tutti assieme, con la spinta della gente incredibile già al fischio d’inizio».

I tifosi ascolani non saranno presenti martedì e probabilmente la trasferta del 7 sarà vietata ai bresciani. «Ed è un peccato, si perde l’essenza del calcio, mi dispiace. Vorrei che un giorno la Lega arrivasse a una finale unica, secca, in una città ‘terza’ che accolga le due tifoserie. Sarebbe bello».

Ultimo sguardo a un match tra le due migliori difese. «Siamo due squadre che provano a giocare, ma allo stesso tempo hanno grande attenzione alla fase di non possesso. Attenzione però, andiamo incontro a due partite in cui possono succedere tante cose e quello di martedì è solo un primo macro tempo. Magari saranno equilibrate, magari no: dovremo capire dove potranno farci male e allo stesso tempo come far male all’Ascoli, cercando di buttarci negli spazi o gestire palla al meglio».