Brescia-Ascoli, apre la vendita libera dei biglietti: coda allo stadio

Si apre alle 11 la vendita libera dei biglietti per la finale di andata dei play off di serie C tra Brescia e Ascoli, in programma martedì al Rigamonti alle 21.15. Fuori dallo stadio, dove è possibile acquistare fisicamente i tagliandi, sono già radunate decine di persone, in coda poco dopo le 10.
I biglietti
I biglietti possono essere acquistati anche online su Vivaticket e sono disponibili in sette settori del Rigamonti, con gli stessi prezzi della prelazione:
Curva Nord: 10 euro – ridotto 7 euro
Gradinata alta: 14 euro – ridotto 9 euro
Gradinata bassa: 16 euro – ridotto 10 euro
Tribuna laterale D: 25 euro – ridotto 13 euro
Tribuna laterale C: 35 euro – ridotto 17 euro
Tribuna laterale AB: 40 euro – ridotto 20 euro
Tribuna centrale: 50 euro – ridotto 25 euro.
Gli sportelli al Rigamonti saranno aperti domenica 31 dalle 11 alle 19, lunedì 1 dalle 14 alle 19 e martedì 2 dalle 11 fino alla fine del primo tempo.