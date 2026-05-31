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Brescia-Ascoli, apre la vendita libera dei biglietti: coda allo stadio

Decine di persone erano già in attesa fuori dal Rigamonti alle 10 di questa mattina: la partita si terrà martedì alle 21.15, i tagliandi si possono acquistare anche online
Gianluca Magro

Gianluca Magro

Caposervizio

La coda fuori dallo stadio Rigamonti - © www.giornaledibrescia.it
La coda fuori dallo stadio Rigamonti - © www.giornaledibrescia.it

Si apre alle 11 la vendita libera dei biglietti per la finale di andata dei play off di serie C tra Brescia e Ascoli, in programma martedì al Rigamonti alle 21.15. Fuori dallo stadio, dove è possibile acquistare fisicamente i tagliandi, sono già radunate decine di persone, in coda poco dopo le 10.

I biglietti

I biglietti possono essere acquistati anche online su Vivaticket e sono disponibili in sette settori del Rigamonti, con gli stessi prezzi della prelazione:

Curva Nord: 10 euro – ridotto 7 euro

Gradinata alta: 14 euro – ridotto 9 euro

Gradinata bassa: 16 euro – ridotto 10 euro

Tribuna laterale D: 25 euro – ridotto 13 euro

Tribuna laterale C: 35 euro – ridotto 17 euro

Tribuna laterale AB: 40 euro – ridotto 20 euro

Tribuna centrale: 50 euro – ridotto 25 euro.

Gli sportelli al Rigamonti saranno aperti domenica 31 dalle 11 alle 19, lunedì 1 dalle 14 alle 19 e martedì 2 dalle 11 fino alla fine del primo tempo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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