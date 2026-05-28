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Union Brescia, è finale playoff per la B: e voi ci credevate?

Rigamonti esaurito e 2-0 alla Salernitana: ora l'ultimo ostacolo è l'Ascoli. Dicci la tua sul cammino straordinario dei biancazzurri
La gioia per la vittoria contro la Salernitana al Rigamonti - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
La gioia per la vittoria contro la Salernitana al Rigamonti - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Il Rigamonti esaurito, il 2-0 sulla Salernitana e ora la finale playoff contro l’Ascoli con in palio la serie B. L’Union Brescia continua a far sognare i tifosi biancazzurri dopo una serata di grande entusiasmo e una prova convincente davanti al pubblico di casa, decisiva dopo l’1-1 dell’andata a Salerno.

Un percorso cresciuto partita dopo partita, tra risultati, fiducia e una città che si sta stringendo sempre di più attorno alla squadra. C’è chi aveva intuito il potenziale dell’Union e chi invece è rimasto sorpreso da questo cammino. E voi? Quanto vi aspettavate una squadra così protagonista? Diteci la vostra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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