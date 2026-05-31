Brescia-Ascoli, un passato fatto di precedenti mai stati banali

Mai banali. Sono gli incroci tra Brescia e Ascoli con i biancazzurri che ritrovano sulla propria strada i bianconeri dopo l’ultima volta targata 27 febbraio 2024. Finì 1-1 in rimonta con Dickmann a pareggiare il rigore di Pedro Mendes. In rimonta era finita in egual modo anche l’andata del settembre precedente con Moncini a pareggiare nel finale lo scatto iniziale di Falzerano. Ma in questi 53 anni di sfide, diverse quelle che sono state tutto fuorché senza pathos. E gol.

Come in quel pirotecnico 4-4 dell’ottobre ‘93 con Hagi e Bierhoff tra i marcatori, mica due qualunque. O il più recente 4-3 subìto al Del Duca l’1 aprile del 2023. O all’ultima vittoria biancazzurra datata 23 febbraio 2022: a Mompiano finì 2-0 grazie alla doppietta di Rodrigo Palacio, un altro player da niente. Ma sono almeno quattro le sfide che hanno rappresentato una sentenza: due in cui il Brescia ha pianto, due in cui ha gioito.

Gioie&dolori

A partire da quel 24 maggio del 1981: serie A, nell’ultima giornata si gioca ad Ascoli e le rondinelle di Alfredo Magni (l’ex tecnico scomparso nei giorni scorsi) calcolarono male la classifica avulsa a cinque squadre tra le quali gli stessi bianconeri e si accontentarono sciaguratamente dello 0-0, nell’incredulità degli stessi marchigiani guidati da Carletto Mazzone che, con quel pari, si salvarono. E il Brescia no.

Ancora più bruciante fu la retrocessione, sempre dalla massima serie, di sei anni dopo: nella penultima giornata del 10 maggio 1987 il Rigamonti era stracolmo di tifosi biancazzurri con 30mila persone a spingere la squadra alla salvezza, aritmetica con una vittoria sulla diretta concorrente bianconera. E l’1-0 con il quale si concluse la prima frazione di gioco grazie al gol di Tullio Gritti fece preludere alla festa.

Che verrà cancellata dall’incredibile ribaltone degli ospiti che prima pareggiarono grazie ad una sfortunata autorete di Stefano Bonometti e poi misero la freccia nei minuti finali con il gol firmato Scarafoni. Al triplice fischio lo stadio si ritrovò in un silenzio assordante e per parecchi minuti, nessuno lasciò il suo posto, attonito. La successiva sconfitta 3-2 a Torino con la Juve negli ultimi 90’ e qualche «biscotto» decretò il ritorno in cadetteria.

Nei tempi recenti però, il vento è cambiato. E tra le altre, le due sfide da ricordare non hanno trovate lacrime, ma gioia. Anche queste ultime, come le due precedenti, caddero a maggio. La prima metteva in palio la salvezza diretta in B e si giocò al Del Duca il 18 maggio del 2018. Stavolta, il pareggio a reti bianche che ne scaturì salvò aritmeticamente il Brescia, seppur l’Ascoli ebbe poi la meglio nel play out sull’Entella e a sua volta si salvò.

Sandro Tonali e Andrea Caracciolo - © www.giornaledibrescia.it

Da ricordare gli ultimi minuti con il contropiede 2 vs 0 sprecato da Tonali e Caracciolo e la successiva parata di Minelli su Clemenza (con salvifica scivolata poi di Gastaldello ad evitare il tap in) che fissò lo 0-0. La gioia ancora più grande arrivò un anno quasi esatto dopo. Il primo maggio 2019 il gol di Dessena al Rigamonti fissò l’1-0 con il quale il Brescia di Eugenio Corini ri-conquistò con due giornate d’anticipo, la serie A, l’ultima in ordine cronologico. Dessena che nacque il 10 maggio 1987, giorno di quell'incredibile 2-1 dei bianconeri a Mompiano: quando si dice il destino… Destino che ritorna per l’ennesima sfida. Mai banale.