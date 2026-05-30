Brescia: spinge la catena di sinistra, asse miniera di cross decisivi

Corini che, soprattutto nelle ultime settimane, sta avendo grosse soddisfazioni dalla fascia sinistra. Oltre alla costruzione di gioco, ben cinque dei sei gol messi a segno dal Brescia nei play off arrivano da azioni partite dalla mancina . Per una catena di sinistra che ha come indiscussi protagonisti Alberto Rizzo e Vincent De Maria ed un co-protagonista come Brayan Boci.

Ma partiamo dal giocatore forse più sottovalutato del gruppo, Alberto Rizzo. Il 29enne siciliano rappresenta a tutti gli effetti una garanzia.

Spunti

Lo è stato, in pratica, per tutto l’anno dove solo leggere flessioni passeggere hanno minato prestazioni sempre al di sopra, e spesso ben al di sopra, della piena sufficienza. Difensore coriaceo dotato di ottima reattività e corsa, ha sovente messo la gamba anche in spunti offensivi mettendo cross o cercando la porta con pericolosità.

E non solo: guardare e riguardare il taglio verticale per Crespi (che va in gol annullato dal Var per un tocco col braccio nel rimpallo con Donnarumma) nei primissimi minuti della sfida d’andata con la Salernitana. Un tipo di giocata che spesso esce dal suo mancino e che lo certifica di fatto un difensore moderno, come piace dire agli allenatori riferendosi ad un marcatore «tutto campista». In più, una tigna ed una soglia del dolore altissima visto che, quelle poche volte che ha subito un infortunio, anche in ultimo, ha sempre stretto i denti per poter continuare a lottare con i compagni.

Vincent De Maria durante la gara contro la Salernitana © www.giornaledibrescia.it

Così come nella lotta troviamo sempre Vincent De Maria. Sinistro educato - otto gli assist sfornati tra campionato e play off, oltre a decine di palle messe in area con acume - è spesso entrato nelle giocate più importanti della squadra, vuoi per aver dato il via all’azione, vuoi per aver messo in the box palle telecomandate da punizioni laterali o dalla bandierina.

Guizzi

Ma il 26enne milanese, ex Giana Erminio, sta sfoderando tutta la sua qualità e la sua personalità in questa post season dopo che in stagione si era a volte accontentato del «seino» in alcune partite, non liberando al massimo i cavalli del suo motore. Che invece ultimamente, e soprattutto in questi play off, sta rombando. E la cooperazione con Rizzo, fatta di automatismi e movimenti in sincro, si sta dimostrando letale.

Brayan Boci nella gara contro il Casarano © www.giornaledibrescia.it

Senza dimenticare che, nell’ultima versione tattica dei biancazzurri, il 3-4-2-1, anche la collaborazione con il trequartista di sinistra, solitamente Lamesta, dà i suoi frutti alla squadra in termini di equilibrio e di concretezza offensiva.

Una mancina che gode anche della verve di Brayan Boci. Spesso utilizzato in corsa, è autore di subentri mai anonimi. Tanta gamba anche per il 23enne: partito come ricambio del braccetto sinistro, ha alzato il suo raggio d’azione venendo impiegato soprattutto come quinto (o esterno mancino dei 4 centrocampisti) svolgendo egregiamente i compiti a lui richiesti sia in fase di copertura che di spinta. E Corini sa che quella catena è quella che... spinge per il suo Brescia.