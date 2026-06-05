Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Ascoli-Brescia: per la finale maxischermo allo stadio con biglietto

L’ingresso non sarà libero. Il costo simbolico è di un euro: vendita online e nei punti vendita Vivaticket
I tifosi del Brescia - © www.giornaledibrescia.it
I tifosi del Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Ok: il maxischermo per la finale di ritorno dei play off di serie C Ascoli-Brescia si farà. L’ingresso non sarà libero. Occorrerà munirsi di biglietto nominativo (evidentemente per evitare che possano entrare anche persone soggette a divieti) per poter accedere al Rigamonti, il costo simbolico è di un euro: vendita online e nei punti vendita Vivaticket a partire da oggi alle ore 17.

Domenica l’impianto sarà aperto proprio alle 17, giusto un’ora prima del fischio d’inizio della finale di ritorno in programma al Del Duca di Ascoli. Chi non ci sarà è la Curva Nord, che diserterà l’appuntamento non condividendo la scelta dell’accesso tramite documento, interdetto ai diffidati.

Il settore caldo del tifo biancoblù non farà comunque mancare il proprio apporto alla squadra e si è dato appuntamento alle 13.30 di domani all’aeroporto di Montichiari per caricare i giocatori di Eugenio Corini alla partenza.

Tornando al maxischermo, quella dello stadio era stata la prima ipotesi già una settimana fa, salvo poi valutare le opzioni Campo Marte e Parco Tarello. Messi tutti i pro e i contro delle varie soluzioni, alla fine ha vinto ancora Mompiano. Che aprirà dunque i suoi battenti una volta di più in questa stagione nella speranza che possa consumarsi un tardo pomeriggio di festa.

Il pomeriggio potrebbe oltretutto essere a oltranza perché se dopo i 90 minuti dovesse esserci un risultato di parità, la contesa dovrebbe essere risolta attraverso la disputa dei supplementari e di eventuali rigori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
play off serie C 2026Union BresciaAscoli Calciofinalemaxischermostadio Rigamonti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...