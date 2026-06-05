Ascoli-Brescia: per la finale maxischermo allo stadio con biglietto

Ok: il maxischermo per la finale di ritorno dei play off di serie C Ascoli-Brescia si farà. L’ingresso non sarà libero. Occorrerà munirsi di biglietto nominativo (evidentemente per evitare che possano entrare anche persone soggette a divieti) per poter accedere al Rigamonti, il costo simbolico è di un euro: vendita online e nei punti vendita Vivaticket a partire da oggi alle ore 17.

Domenica l’impianto sarà aperto proprio alle 17, giusto un’ora prima del fischio d’inizio della finale di ritorno in programma al Del Duca di Ascoli. Chi non ci sarà è la Curva Nord, che diserterà l’appuntamento non condividendo la scelta dell’accesso tramite documento, interdetto ai diffidati.