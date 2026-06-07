Brescia: ultime di formazione, ad Ascoli anche Cda e soci

Cresce l’attesa, tra Brescia e Ascoli, per il ritorno della finale play off. Al Del Duca, sold out, non ci saranno i tifosi dell’ Union , ai quali è stato imposto il divieto di trasferta . La Curva Nord ha accompagnato la squadra alla partenza ieri, all’ aeroporto di Montichiari : cori e applausi di un migliaio di tifosi, che hanno incitato il gruppo di Corini.

«La pressione è tutta su di loro: non abbiamo niente da perdere , proviamoci», il senso del discorso che il tifo organizzato ha voluto rivolgere ai giocatori, prima che salissero sul charter che li ha portati a Pescara.

Fotogallery 55 foto Brescia, l'abbraccio dei tifosi in aeroporto

Il consiglio d’amministrazione

Al seguito del Brescia anche il Cda, praticamente al completo, e vari soci. Ci sono Giuseppe Pasini e l’ad Marco Leali, oltre a Paolo Gheza. Non mancano i vice presidenti Mario Gnutti e Carlo Bonomi – che ha volato su un mini charter con il socio di Union e presidente di Coldiretti Ettore Prandini –, Tommaso Ghirardi, Giovanni Olivini, Daniele Scuola (con figlio), Andrea Puccio e Andrea Menni, presidente del Collegio sindacale del club.

Da sinistra Prandini, Menni, Olivini, Ghirardi, Scuola con il figlio, Bonomi e Puccio

Le ultime di formazione

Tutta la squadra, compresi Mercati (che è squalificato), Di Molfetta e De Francesco (che rientrano tra i convocati, ma sono inutilizzabili causa infortunio) ha viaggiato ad Ascoli. Il vero dubbio di formazione per questa sera riguarda l’impiego di Marras, alle prese con gli strascichi di un infortunio muscolare accusato nella sfida di ritorno col Casarano.

Dovesse partire dall’inizio, in mediana Corini schiererebbe probabilmente il doppio play, Zennaro accanto a Mallamo. Senza Marras il primo avanzerebbe sulla trequarti e in mezzo giocherebbe Fogliata, o in alternativa Balestrero, che andrebbe a sua volta sostituito in difesa. A breve sapremo quale sarà la decisione del tecnico.