Alfredo Donnarumma si ritira: «Col Brescia per sempre casa»

Centotrentuno i gol insaccati da professionista, tra i quali i 42 in 91 presenze ufficiali con la maglia del Brescia addosso: capocannoniere della serie B 2018-2019 con 25 gol che hanno trascinato il Brescia in serie A dove il primo gol è arrivato all’esordio nella massima categoria nella prima giornata a Cagliari. Alfredo Donnarumma, allo soglia dei 36 anni ha detto ufficialmente addio al calcio.
Alfredo, il suo primo ricordo da calciatore è quel bambino che palleggiava che è la «copertina» del post social col quale ha annunciato la sua decisione?
«Sì. Lì ero al"Giraud", lo stadio della mia città (Torre Annunziata, ndr). Ho scelto quella foto perché quel bambino guardava innamorato quel pallone».
Qual è invece il suo ricordo più bello da prò?
«Se chiudo gli occhi, rivedo quella faccia dopo il mio primo gol in A. Vero che me l’hanno annullato per un fuorigioco millimetrico (ma poi segnerà dal dischetto l’1-0 della vittoria del Brescia, ndr), ma in quell’espressione c’era tutto quello che avevo sempre sognato per una vita».
E il più brutto?
«Penso al problema alla cartilagine del ginocchio che avevo avuto a 16 anni: mi dissero che forse non avrei più potuto giocare. Mi crollò il mondo addosso».
Tra i tanti gol, ce n’è uno che ricorda con più gioia?
«Dico quello fatto alla Juve in serie A».
Ma cos’è il gol per un attaccante?
«Per me era ossigeno. L’apice di tutto il lavoro settimanale. Una cosa di cui una punta non può farne a meno. Quando vedi la palla che gonfia la rete, è il massimo».
Perché Donnarumma è stato così amato anche quando tornava sui vari campi da avversario?
«Questa è una cosa bella che mi porto dentro. Secondo me la differenza la fa il fatto che i tifosi vedono che uno dà tutto per la maglia. Credo che le persone abbiano sempre percepito che io ci tenessi tanto a difendere i loro colori».
C’è un attaccante di oggi in cui si rivede?
«Il calcio cambia anno in anno, certe caratteristiche si vanno a perdere e se ne sviluppano altre. Ora c’è molta più fisicità, più intensità: il mio punto di forza erano le intuizioni e il saper "vivere" in area. Se devo dire però chi mi piace, allora dico Pio Esposito: già quando era allo Spezia, vedevo un ragazzo che non era solo fisico, ma intelligente nelle giocate, nelle sponde sempre pulite, sempre la scelta giusta».
Cosa vuole fare da grande?
«Il mio obiettivo è allenare dai 16-17 anni in su, per i piccoli serve più un educatore. Ma anche l'attestato di diesse che ho conseguito per un ruolo che mi ha sempre affascinato, può tornarmi utile: non mi precludo nulla».
Serie A per lei vuol dire anche Brescia…
«Brescia per me vuol dire molto di più. Brescia sarà sempre una parte del mio cuore. Brescia è la mia seconda casa».
Sa che per i bresciani lei sarà sempre quello stendardo con scritto "Colpa d’Alfredo"?
«Eh lo so. Quando mi capita di ascoltare quella canzone, non posso non pensare ad ogni partita fatta con quella maglia addosso e all’affetto dei tifosi nei miei confronti. Li ringrazierò a vita per come mi hanno accolto. Non era facile per me arrivare dopo un’icona come Caracciolo, ma fu subito un reciproco amore a prima vista».