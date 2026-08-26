Il nipote 15enne di Jadid si allena col Milan di Amorim: «Farà grandi cose»

L’ex Brescia Abderrazak racconta Akram, un 2011 che sta bruciando le tappe: «Al padre dico che mi somiglia, i geni non mentono. Ha la testa a posto e sa che deve restare umile. L’esordio in prima squadra? Magari tra un anno»