Torneo Polpenazze 2026, la diretta della tredicesima serata

Dodici squadre in corsa per otto posti ai quarti di finale. È entrata nel vivo la 46esima edizione del notturno di Polpenazze-Memorial Cavalier Attilio Camozzi. Dopo un mese di sfide combattute il primo sbarramento ha dimezzato le compagini, nella seconda fase suddivise in quattro triangolari.
La diretta di Teletutto
Sabato sono andate in scena le prime tre partite e oggi si disputeranno le altre tre. Stasera in Valtenesi ci saranno anche le telecamere di Teletutto – per la quinta volta in questa edizione – con la trasmissione «Parole di calcio in tour», visibile sul canale 16 del digitale terrestre. Conduzione affidata a Fabrizio Valli, aggiornamenti da bordocampo di Fabio Tonesi. Tra gli ospiti in studio l’allenatore Antonio Filippini, Fulvio Marini e l’ex dg del Rovato Vertovese Giovanni Piardi.
Le partite di stasera
Oggi, alle 20.45, si apre il girone 4, che mette di fronte una delle squadre più attese, la Fop carrozzeria/Bar Milano 2/Colorificio ingros color/Carmagnola Garden, e una sorpresa, Giampe/Moderna car service. I carrozzieri – che tra gli altri schierano Filiciotto, Boschetti e Grasso – hanno superato la prima fase vincendo a punteggio pieno il girone 5, mentre Giampe – guidata da Vernuccio, Porro ed Ekuban – si è qualificata come seconda nel gruppo 1, facendo fuori la storica Paini arredamenti. Entrambe poi sfideranno Comipont/Realvalverde/ As29 (Pozzoni, Viscardi e Belotti), che ha vinto tre partite su tre nel girone 4.
Stasera alle 21.25 ci sarà la seconda partita del girone 2: in campo di nuovo Sifral/Fpm (Furini, Michelotto, Oboe), che nella gara di esordio della seconda fase ha pareggiato 3-3 e poi vinto ai rigori (per determinare la vincente dello scontro diretto) con Ceresa Delfina autodemolizioni/Costruzioni Fontana/Folli scavi (Cartella, Boschiroli, Faye Pape). La sua avversaria è Utr/Risposta serramenti/Pressfinmetal/Arici costruzioni/Guarnimed/Bival (Lini, Apollonio, Martinez), campione in carica e rullo compressore nella prima fase.
Infine alle 22.05, per il gruppo 2, la Nova sider forgital (Lleshaj, Peli, Ghazouani) dopo aver battuto 3-2 il Gruppo Corsini immobiliare/Vl general service (Renault, Gullotta, Giorgione) punta a ripetersi contro Franzoni costruzioni/Officine Meccaniche Bergomi/Studio Frugoni (Lazzaroni, Quarena, Mattei), che nella prima fase ha conquistato 9 punti.
Giovedì
Si proseguirà poi giovedì, con il secondo match del gruppo 4 tra Scalvenzi/Costruzioni speciali bresciane (Setti, Minasola, Jakimovski) – che al debutto nella seconda fase ha pareggiato 1-1 e poi vinto ai rigori con la New For – e Tecnopasturi/Rekonta/Warner Car/Ortofrutta Bazzana (Traversi, Mozzanica, Bardelloni), che nel 2025 fu sconfitta in finale.