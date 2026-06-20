Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della dodicesima serata

È subito spettacolo nella prima serata della seconda fase della 46esima edizione del notturno di Polpenazze-Memorial Cavalier Attilio Camozzi. Dopo la suddivisione delle dodici squadre rimaste in quattro triangolari sono cominciate le prime tre partite della seconda fase, state molto equilibrate: Nova Sider Forgital ottiene i primi tre punti, mentre Sifral e Scalvenzi vincono dopo i calci di rigore.
Girone 1
Si comincia con il girone 1: in campo per prime Sifral/Fpm (seconda classificata nel gruppo 2 al termine della prima fase) e Ceresa Delfina autodemolizioni/Costruzioni Fontana/Folli scavi (seconda nel gruppo 6). Match bellissimo e molto combattuto. La Sifral passa in vantaggio al 1’ con Edoardo Furini, ma gli autodemolitori ribaltano il punteggio tra il 4’ e il 10’ con Dennis Cartella e Ibou Faye Pape.
Nella ripresa, al 5’, Mirko Gervasoni fa 2-2 e poi Andrea Michelotto (14’) firma il sorpasso. A pochi secondi dalla fine, però, Ceresa Delfina trova il 3-3 con Fausto Boschiroli. Entrambe conquistano un punto, ma sono necessari i calci di rigore per stabilire chi sarà davanti in caso di arrivo a pari punti. Dopo una sequenza infinita trionfa la Sifral, che martedì affronterà i campioni in carica della Utr/Risposta serramenti/Pressfinmetal/Arici costruzioni/Guarnimed/Bival nella seconda sfida di questo girone.
Girone 2
A seguire, per il raggruppamento 2, va in scena la sfida tra Nova sider forgital (prima nel girone 3 della prima fase) e Gruppo Corsini immobiliare/Vl general service (seconda nel 5). I primi, guidati da Mauro ed Andrea Zanatta, partono fortissimo e si portano sul 3-0 con Giuseppe Boldini (2’ pt), Federico Peli (8’ pt) e Hakim Ghazouani (7’ st).
Poi gli immobiliaristi reagiscono e si rifanno sotto con Lorenzo Zambelli (10’) e Manuel Gullotta (13’), senza però riuscire a completare la rimonta: finisce 3-2 per la Nsf che si prende così i tre punti. Martedì sera la stessa Nova sider forgital affronterà la Franzoni costruzioni/Officine meccaniche Bergomi/Studio Frugoni nella seconda partita di questo girone.
Girone 3
Infine per il raggruppamento 3 scendono in campo New for/Agro comp/Party time/Cm consulting/Viro steak restaurant Milano (seconda nel girone 4 della prima fase) e Scalvenzi/Costruzioni speciali bresciane (seconda nel 3). Quest’ultima formazione sblocca il punteggio al 5’ della ripresa grazie a Thomas Boafo, ma all’11’ Riccardo Setti pareggia i conti. Un punto a testa e si va così ai calci di rigore dove la Scalvenzi ha la meglio, aggiudicandosi così lo scontro diretto. Giovedì prossimo sfiderà la Tecnopasturi/Rekonta/Warner car/Ortofrutta Bazzana nella seconda sfida di questo raggruppamento.