Torneo di Polpenazze 2026, la diretta della serata finale

Alle 21.50 la finale più attesa tra Utr e Nova Sider Forgital, campioni in carica e i trionfatori dell’edizione 2024. Prima la sfida tra Scalvenzi e Ceresa Delfina Autodemolizioni. Il racconto live di Teletutto

Enrico Passerini 11 luglio 2026 2 ' di lettura

Utr e Nova Sider Forgital - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti torneo notturno di Polpenazze 2026Polpenazze del Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...