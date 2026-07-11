Torneo di Polpenazze 2026, la diretta della serata finale

Ci siamo: è l’ultimo atto della 46esima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi. Chi alzerà in cielo il Trofeo Sipex-Cavagna spa? Una tra Utr/ Risposta Serramenti/ Pressfinmetal/ Arici Costruzioni/ Guarnimed/ Bival e Nova Sider Forgital. È la finale più attesa, forse anche la più scontata, perché queste due compagini sono quelle che si sono messe maggiormente in mostra dall’avvìo del torneo.
Il 21 maggio, ai nastri di partenza, c’erano 24 squadre. Dal 18 giugno ne sono rimaste in corsa 12 (seconda fase), mentre dal 27 hanno proseguìto l’avventura in 8 (quarti di finale). Sabato scorso sono state elette le magnifiche quattro, che tra martedì e giovedì si sono affrontate nelle semifinali. Ad avere la meglio, appunto, Utr e Nova Sider Forgital, che stasera alle 21.50 si affronteranno nella finale per il primo posto.
Davanti alle telecamere
Prima, alle 21.10, le due formazioni sconfitte al penultimo atto, Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane e Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli Scavi, si sfideranno nella finalina per il terzo e quarto posto. Tutto questo avverrà davanti alle telecamere di Teletutto, che seguiranno l’evento per intero – premiazioni comprese – attraverso la trasmissione «Parole di calcio in tour», visibile sul canale 16 del digitale terrestre.
Alla conduzione Angela Scaramuzza, mentre Marco Zanetti si occuperà di aggiornamenti ed interviste a bordocampo. Tra gli ospiti Marco Boldrini, Davide Giori Cappelluti, Andrea Brighenti (club manager Desenzano), Giulio Rossi ed Alfredo Zanetti (Lnd).
Il duello finale è tra la regine del 2024 e del 2025: Nova Sider Forgital infatti si è aggiudicata la 44esima edizione battendo in finale Pgm mentre l’anno scorso è arrivata terza, con Utr che ha trionfato superando Tecnopasturi/ Franzoni Costruzioni/ Officine Meccaniche Bergomi/ Rekonta all’atto finale.
I protagonisti
Accedendo tra le migliori anche quest’anno i campioni in carica hanno chiuso tra le prime quattro in sei delle ultime sette edizioni: hanno vinto anche nel 2019, sono arrivati secondi nel 2023, quarti nel 2018 e nel 2022. Ci si aspetta dunque una partita molto tirata.
L’Utr di Alberto Ghirardi vuole riconfermarsi puntando su un gruppo molto coeso, che si conosce a meraviglia: Pilotti, Lini, Hoxha, Apollonio, Guerini, Martinez, Maroni, Zanazzi, Salomone e Malivojevic.
Non è da meno però la Nova Sider Forgital di Mauro Zanatta: Offredi, Alcibiade, Boldini, Lleshaj, Ghazouani, Peli, Cattaneo, Borghetti, Moras e Maspero. Pronostico difficile, perché entrambe meriterebbero la vittoria dopo il percorso compiuto. A vincere, però, sarà una sola. E in ogni caso lo spettacolo è assicurato.