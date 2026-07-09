Torneo di Polpenazze 2026, la diretta delle semifinali di ritorno

Una con un gol in vantaggio, l’altra con due: stasera si giocano le semifinali di ritorno della 46esima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi, e i verdetti sono tutt’altro che scontati.
Sul filo dell’equilibrio
Già perché nei due primi round ha regnato l’equilibrio, soprattutto nella seconda sfida, quella tra Nova Sider Forgital e Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli Scavi, terminata 2-1 in favore dei primi. I biancoverdi, guidati in panchina da Diego Fabbri, Mauro e Andrea Zanatta, si sono portati subito sul doppio vantaggio, grazie alle reti di Federico Peli (9’) e Raffaele Alcibiade (11’). Nella ripresa però gli autodemolitori, coordinati da Alessandro Girelli, Carlo Alberto Tognazzi e Armando Franceschini, sono riusciti a dimezzare lo svantaggio con Ibou Faye Pape (5’).
Stasera alle 21.10 la seconda sfida: in caso di parità nelle reti segnate tra andata e ritorno sono previsti due tempi supplementari da cinque minuti ognuno ed eventualmente i calci di rigore. Favorita per l’accesso in finale rimane Nova Sider Forgital, che nel 2024 ha vinto il torneo, battendo all’ultimo atto Pgm, mentre lo scorso anno ha chiuso sul terzo gradino del podio, aggiudicandosi la finalina con Comipont/ Realvalverde/ As29. Ceresa Delfina invece non ha mai vinto, ma ha conquistato un secondo posto nel 2011 e un terzo nel 2024.
Per il bis
Match abbastanza equilibrato anche quello tra Utr/ Risposta Serramenti/ Pressfinmetal/ Arici Costruzioni/ Guarnimed/ Bival e Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane, nonostante i campioni in carica abbiano vinto 3-1. Al vantaggio di Nicolò Lini (2’) gli avversari hanno risposto con Compaore (3’). Poi però è salito alla ribalta l’argentino Gonzalo Martinez, che al 12’ del primo tempo e al 13’ della ripresa ha firmato la doppietta decisiva.
Stasera alle 21.50 Utr parte dunque con un +2 da difendere, con l’obiettivo di accedere nuovamente alla finale e difendere il primo posto conquistato la scorsa estate. Gli uomini guidati l’altroieri da Alberto Ghirardi, Rinaldo Pandolfi e Roberto Tiberti sono i favoriti per la vittoria finale, avendo chiuso per ben sei volte tra le prime quattro nelle ultime sette edizioni. Scalvenzi (in panchina Adriano Ravani, Stefano Mosca ed Umberto Colicchio) cerca però un nuovo trionfo a Polpenazze 21 anni dopo la prima e – per ora – ultima volta (fu nel 2005, mentre nel 2014 è arrivata seconda e nel 2004 terza).
Su Teletutto
Anche questa sera, per raccontare tutte le emozioni di questa entusiasmante edizione, saranno presenti le telecamere di Teletutto, con la trasmissione «Parole di calcio in tour» che verrà condotta da Fabrizio Valli, con Marco Zanetti a bordocampo. Tra gli ospiti Stefano Pedrini (presidente Carpenedolo Bsv Garda), Marcello Melda (presidente Vighenzi), Elio Lauricella e l’avvocato Giovanni Brunelli.