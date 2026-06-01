Torneo di Caino 2026, è l’ora del gran derby tra Farmacie

È già entrata nel vivo la ventesima edizione del Memorial Giovanni Pedrotti , che ha preso il via a Caino lo scorso 22 maggio con le prime partite.

La prima fase ha visto il debutto di tutte e sedici le squadre , che si sono affrontate in scontri diretti. L’esito di queste sfide ha dato la possibilità di creare due tabelloni distinti, quello dei vincenti e quello perdenti. La sera del debutto, subito una sorpresa. I campioni in carica di Icierre Pack sono stati battuti 2-0 da Vibe Ecowest. Le altre sette squadre a proseguire nel tabellone vincenti sono state Farmacia Tomasoni (6-4 con Fc Football Club), Tm (9-5 con Robert System), Farmacia 1915 (9-1 con Barrio Bar Tabacchi), Costruzioni Edili Rigamonti (8-1 con Alta Serbatoi Sportlab), The Cosentino’s (9-1 con N. Tecno Feed Pro Tinteggiature Fratelli Breda), Ac San Polo (7-4 con Capitolium Art) e Falegnameria Moreni (8-3 con Fasp).

Leggi anche Riparte la stagione dei tornei notturni: come seguirli col GdB

Poi è cominciata la seconda fase. Nel tabellone perdenti è arrivato il riscatto dei campioni in carica di Icierre Pack, che hanno battuto 12-8 Fc Fotball Club, la prima eliminata di questa edizione. Fuori anche Barrio Bar Tabacchi, superata 9-8 da Robert System, con Roberto Sene autore di ben sette reti. Per quanto riguarda il tabellone vincenti, invece, è arrivata la seconda vittoria consecutiva per Farmacia Tomasoni (12-2 con Vibe Ecowest) e Farmacia 1915 (5-3 con Tm). Al prossimo turno, che garantirà un posto in semifinale, ci sarà dunque una sorta di derby tra farmacie.

Per quanto riguarda la classifica marcatori, in testa c’è Robert Sene di Robert-System con otto reti. A quota sei Mirko Traversi di Farmacia Tomasoni, mentre a quattro ci sono Daniele Pozzoni di Tm, Luis Torres Riera di Robert-System, Mirko Mennucci di Fc Football Club ed Elia Maina di Icierre Pack. Stasera si torna in campo con altre due partite. Per il tabellone vincenti sfida tra Costruzioni Edili Rigamonti e The Cosentino’s, per quello perdenti, invece, si affronteranno Alta Serbatoi Sportlab e N. Tecno Feed Pro Tinteggiature Fratelli Breda.