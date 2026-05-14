Caino, una nuova luce per l’estate accende il Memorial Pedrotti

Saranno fari nuovi di zecca quelli puntati sulle partite della ventesima edizione del Memorial calcistico Giovanni Pedrotti . A Caino il torneo della Polisportiva, presieduta da Carlo Maffioli, si prepara ad accendere l’estate del paese con una novità: il nuovo impianto di illuminazione del centro sportivo di via Rasile, che accompagnerà un mese di gare, incontri e socialità.

Un segnale di attenzione verso una struttura che resta punto di riferimento per circa 200 persone tra bambini, ragazzi e adulti, impegnati non solo nel calcio ma anche nel volley, nel pilates, nello yoga, nelle arti marziali e nelle attività motorie per anziani.

Il torneo

Il Memorial Pedrotti prenderà il via venerdì 22 maggio alle 20 con la cerimonia del calcio d’inizio. Saranno presenti il presidente provinciale del Csi Emiliano Scalfi, l’incaricata Coni Brescia Tiziana Gaglione e il sindaco Cesare Sambrici. A dare ufficialmente il via al torneo sarà Sergio Volpi, ex calciatore e oggi allenatore, mentre la cerimonia sarà animata dalla violinista Greta Sulaj.

In campo ci saranno 16 squadre, con iscrizioni già chiuse e sorteggi in programma domani, venerdì. Il torneo durerà fino al 20 giugno e, come ogni anno, non sarà soltanto sport.

Volontari

Durante tutta la manifestazione sarà attivo il rinnovato servizio gastronomico, coordinato da Bruno Sambrici, mentre l’organizzazione sportiva sarà curata da Duilio Garbelli. Dietro le quinte si muoverà una rete ampia di volontari: circa un centinaio di persone tra Polisportiva, Alpini, Protezione civile, oratorio e genitori dei ragazzi. Una comunità operosa che, nel fresco clima estivo di Caino, contribuisce a rendere il Memorial un appuntamento atteso e partecipato.

«È una manifestazione molto sentita - sottolinea Maffioli -. Oggi il nostro torneo è tra i primi quattro della provincia di Brescia per partecipazione e interesse». Nato vent’anni fa dall’iniziativa di un gruppo di volontari legati alla Polisportiva, il torneo fu intitolato a Giovanni Pedrotti, imprenditore di Innova all’epoca scomparso da poco, che già allora aveva dimostrato grande sensibilità nel sostenere le strutture sportive. Fu un tributo e un gesto di riconoscenza. Ancora oggi la famiglia Pedrotti continua a sostenere il Memorial, confermando un legame che il tempo non ha spento.