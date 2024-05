Torneo di Polpenazze, gol e spettacolo: sono già fuochi d’artificio

Partenza con il botto per la 44esima edizione del notturno di Polpenazze: emozioni, gol e tanto spettacolo, tutto davanti alle telecamere di Teletutto, presenti in Valtenesi per la serata del debutto. Cominciano con il piede giusto Pgm, Comipont e Resto del Maury.

Ospiti d’onore

Si parte con il calcio d’inizio ufficiale dato da ospiti speciali: Giovanni Camozzi, nipote del Cavalier Attilio, a cui è dedicato il torneo, il sindaco di Polpenazze Maria Rosa Avanzini, il suo vice Luca Benedetti, l’assessore allo Sport Massimo Corazza ed Ettore Acerbis, presidente della Fondazione Asilo Maffizzoli.

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Oggi al via la 44esima edizione del Torneo di Polpenazze - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Si passa poi alle partite e a debuttare per prima è la regina del 2023, la Pgm, che affronta Alta Serbatoi/ Arici Dario. L’avvìo è da incubo per i campioni in carica, che dopo cinquanta secondi passano in svantaggio per una rete di Luca Massardi. Nel giro di un minuto, tra il 4’ e il 5’, arriva però la doppietta di Domenico Grasso a ribaltare il punteggio. Da qui in poi la partita diventa in discesa per Vagge e soci, che nella ripresa allungano con Stefano Gibellini (4’), Alessandro Minasola (6’) e Simone Pontiggia (13’), chiudendo sul 5-1.

A seguire si disputa la seconda gara del girone 1, tra Comipont/ Realvalverde/ Tecnotetto/ AS29 e Scalvenzi/ Vmb Serramenti. I primi, in maglia biancoverde, vanno subito sul 3-0 grazie a Luca Maffioletti (5’), Fabrizio Bosis (6’) e Giorgio Belotti (11’). La Scalvenzi, unica squadra nuova di questa edizione, riesce a riportarsi sotto con Saimon Gjeci (12’) e Umberto Ventura (15’). Nella ripresa però la Comipont prende il largo, andando a segno ancora con Maffioletti (6’) e Andrea Quarena (8’). Inutile il gol finale di Alessandro Luna (15’) per gli avversari: finisce 5-3, con la Comipont che raggiunge in vetta al girone la Pgm, mentre Alta Serbatoi e Scalvenzi rimangono ferme al palo.

Poi si apre il girone 2, con la sfida tra Resto del Maury e Bar Stazione/ Pescheria Lagomar Fish/ Carrozzeria Benaco/ Aeolus. I saretini quattro volte campioni a Polpenazze (2004, 2010, 2011, 2012) si presentano con una maglia diversa rispetto al solito, di colore giallo e con un messaggio di pace sul petto. Serata tranquilla per Boglioni e soci, che vanno subito sul 3-0 grazie a Stefano Botturi (3’), Fabio Bertoli (4’) e Marco Ravani (8’). Pietro Bardelloni accorcia (10’) ma poi si scatena Bertoli, che mette a segno altre due reti (15’ pt e 1’ st). Per il Maury si materializzano così i primi tre punti.

Programma

Si replica giovedì con altre tre partite: Artekromo-Utr, valida per il gruppo 2, Toscani Costruzioni-Ragnoli Costruzioni e Ottica Donatini-L’Immobiliare Castelcovati, per il girone 3. Le telecamere di Teletutto torneranno invece il 4, l’8, il 18 e il 25 giugno, il 6, il 9, l’11 e il 13 luglio.