Calcio e salamina: è scattata la stagione dei tornei notturni

Palla al centro e scatenate l’inferno: è scattata la stagione dei notturni. Dopo un anno di attesa tornano puntuali i tornei estivi, che per i prossimi due mesi animeranno numerosissimi campi in ogni angolo della nostra provincia.

È già tempo di dimenticare promozioni e retrocessioni della stagione regolare, quella dei campionati ufficiali, per tuffarsi nei notturni di casa nostra, quelli fatti di coppe e ...salamine.

Tavolate e calcio: l'abbinata vincente anche a Porzano di Leno - © www.giornaledibrescia.it

Manifestazioni attese che richiamano ogni sera curiosi a appassionati, non solo di sport, ma anche di buona tavola. Perché per tornare a casa appagati a volte non basta lo spettacolo sul campo. I più organizzati, oltre al classico pane e salamina e alla patatine fritte, offrono lo spiedo, che è il piatto principe. L’ accoppiata calcio-cibo funziona sempre ed è un must che non tramonta mai. E per i più esigenti? Ci sono tante famiglie e i bambini potrebbero stufarsi. Niente paura, in alcuni tornei vengono appositamente allestiti i gonfiabili per i più piccoli. Non ci sono dunque scuse per rimanere a casa, anche perché c’è una grandissima possibilità di scelta.

Noi ne abbiamo raccolti circa una quarantina: ci sono i tornei «esclusivi», che richiamano giocatori semiprofessionisti da tutto il Nord Italia, ma anche quelli meno agonistici, dove proprio tutti possono scendere in campo. Certo, lo spettacolo qui viene meno, ma il divertimento è assicurato. A tal punto magari da far passare in secondo piano Euro 2024, che prenderà il via il 14 giugno e che si concluderà esattamente un mese più tardi. La speranza è che l’Italia, campione in carica, possa bissare il successo del 2021, per farci «dimenticare» la mancata partecipazione agli ultimi Mondiali, vinti dall’Argentina in Qatar.

Al top

Tornando ai notturni bresciani, sono tre gli appuntamenti segnati con il circolino rosso sul calendario: Polpenazze, Maclodio e Porzano di Leno. Il livello in queste manifestazioni è altissimo e qui il pubblico non manca mai, soprattutto nelle serate finali, dove c’è sempre il tutto esaurito.

Una menzione va fatta a Calvisano, che ancora una volta vede al via tre tornei: il Memorial Castelletti e quelli delle frazioni Mezzane e Viadana. Nella Bassa è cominciato anche un torneo particolare, il Notturno delle classi: a Ghedi sono infatti riusciti a raccogliere 18 squadre, ognuna rappresentante un anno di nascita, a partire dal 2008. In Val Sabbia si registra il ritorno del torneo di Barghe, storico appuntamento che mancava all’appello da qualche anno. Festa grande invece in Val Trompia per la quarantesima edizione del notturno di Polaveno, mentre in Val Camonica c’è attesa per il Corna di Darfo, che comincerà oggi e si concluderà il 15 giugno.