Torneo di Polpenazze 2026, da subito spettacolo senza vie di mezzo

Sono andate in archivio le prime quattro serate della 46esima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi, e ora la manifestazione è ferma per dar spazio alla Fiera del Vino (domani sera la seconda sosta). Tutte e 24 le formazioni iscritte hanno avuto modo di debuttare: tanti match sono stati equilibrati, nessuno è terminato in pareggio.

Unicum Solo nel girone 1 si sono disputate tre partite: Giampe, che aveva perso all’esordio 4-2 con i campioni in carica di Utr, si è riscattata nella seconda sfida, superando con identico risultato la Paini Arredamenti, che al debutto aveva sconfitto 6-2 Tinteggiature Erika. Nel raggruppamento 2 ottima la partenza di Tecnopasturi (sconfitta in finale nel 2025) che ha battuto 4-2 Sifral e di Società Agricola Duranti e Amadei, che ha rifilato un sonoro 5-0 ad Ottica Donatini. Nel girone 3 buona la prima per Scalvenzi, che ha sconfitto a sorpresa (3-1) i quattro volte campioni del Resto del Maury, e per Nova Sider Forgital, che si è imposta di misura (4-3) sulla Gf Transport. Nel gruppo 4 ottimo esordio per Comipont (8-5 su New For) ed Alta Serbatoi (5-1 al Bar Stazione Toscolano).