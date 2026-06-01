Torneo di Polpenazze 2026, da subito spettacolo senza vie di mezzo

Sono andate in archivio le prime quattro serate della 46esima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi, e ora la manifestazione è ferma per dar spazio alla Fiera del Vino (domani sera la seconda sosta). Tutte e 24 le formazioni iscritte hanno avuto modo di debuttare: tanti match sono stati equilibrati, nessuno è terminato in pareggio.
Unicum
Solo nel girone 1 si sono disputate tre partite: Giampe, che aveva perso all’esordio 4-2 con i campioni in carica di Utr, si è riscattata nella seconda sfida, superando con identico risultato la Paini Arredamenti, che al debutto aveva sconfitto 6-2 Tinteggiature Erika. Nel raggruppamento 2 ottima la partenza di Tecnopasturi (sconfitta in finale nel 2025) che ha battuto 4-2 Sifral e di Società Agricola Duranti e Amadei, che ha rifilato un sonoro 5-0 ad Ottica Donatini. Nel girone 3 buona la prima per Scalvenzi, che ha sconfitto a sorpresa (3-1) i quattro volte campioni del Resto del Maury, e per Nova Sider Forgital, che si è imposta di misura (4-3) sulla Gf Transport. Nel gruppo 4 ottimo esordio per Comipont (8-5 su New For) ed Alta Serbatoi (5-1 al Bar Stazione Toscolano).
Nel raggruppamento 5 vittorie per la squadra di casa, A Cristian, con L’Immobiliare Castelcovati (5-3) e per la Fop sul Gruppo Corsini (3-2). Infine nel girone 6 la squadra più attesa non ha deluso le attese: l’Emmerre Group/ Artekromo delle Vecchie Glorie di Brescia e Lumezzane (Caracciolo, Pesce, Scaglia, Berardi, Embalo ed altri) ha infatti battuto 2-1 la Garda soccer academy. Nell’altro match di questo gruppo successo di Franzoni Costruzioni su Ceresa Delfina Autodemolizioni (5-3). Tra i giocatori che si sono messi maggiormente in mostra c’è sicuramente Samuel Pilati di Cristian, che ha esordito con un poker.
Giovedì si riparte
Il notturno come già detto è fermo per la Fiera del vino e riprenderà giovedì con la quinta serata: alle 20.40 Tinteggiature Erika-Utr; alle 21.20 Sifral-Ottica Donatini; alle 21.55 Tecnopasturi-Società Agricola Duranti ed Amadei.