«In piazza con noi» in diretta dalla Fiera del vino di Polpenazze

L'appuntamento televisivo sarà trasmesso dalle 11.30 alle 12.30 dal centro del paese gardesano, poche ore dopo l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. Alle 10 è infatti previsto il taglio del nastro alla presenza della sindaca Maria Rosa Avanzini, del giornalista Edoardo Raspelli e di rappresentanti del mondo vitivinicolo e delle istituzioni. Nel corso della mattinata saranno inoltre premiati i vini vincitori del Concorso enologico nazionale Valtènesi Garda Classico, storico appuntamento collegato alla rassegna. A condurre la trasmissione saranno Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle realtà protagoniste della Fiera del Vino e del territorio della Valtènesi.