«In piazza con noi» in diretta dalla Fiera del vino di Polpenazze

Polpenazze si prepara ad accogliere una puntata speciale di «In piazza con Noi». La trasmissione di Teletutto, tradizionalmente in onda la domenica mattina, andrà eccezionalmente in diretta anche stamattina, sabato 30 maggio, nell'ambito della 73ª Fiera del Vino della Valtènesi.
L'appuntamento televisivo sarà trasmesso dalle 11.30 alle 12.30 dal centro del paese gardesano, poche ore dopo l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. Alle 10 è infatti previsto il taglio del nastro alla presenza della sindaca Maria Rosa Avanzini, del giornalista Edoardo Raspelli e di rappresentanti del mondo vitivinicolo e delle istituzioni. Nel corso della mattinata saranno inoltre premiati i vini vincitori del Concorso enologico nazionale Valtènesi Garda Classico, storico appuntamento collegato alla rassegna. A condurre la trasmissione saranno Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle realtà protagoniste della Fiera del Vino e del territorio della Valtènesi.
Gli ospiti
Nel corso della diretta si alterneranno infatti istituzioni, associazioni e rappresentanti delle diverse realtà locali. Tra gli ospiti sono attesi esponenti delle cantine del territorio, della Protezione civile, della banda musicale e di numerose realtà che animano la vita della comunità.
Quella di Polpenazze sarà la prima di due puntate consecutive del fine settimana. Dopo la diretta straordinaria del sabato, «In piazza con Noi» tornerà infatti regolarmente domenica mattina con una trasmissione da Pezzaze, in Valtrompia, per un inedito doppio appuntamento dedicato ai territori bresciani.