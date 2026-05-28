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Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della quarta serata

C’era grande attesa per la Emmerre, che nel torneo mette insieme ex giocatori famosi di Brescia e Lumezzane: alla fine si è imposta 2-1 grazie a Embalo e Berardi. Ora doppia sosta per la Fiera del Vino
Enrico Passerini
Polpenazze, in campo le vecchie glorie del Brescia
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Polpenazze, in campo le vecchie glorie del Brescia

Le Vecchie Glorie di Brescia e Lumezzane brillano nella notte di Polpenazze. Buona la prima della compagine più attesa della 46esima edizione del notturno, che comincia la propria avventura conquistando i primi tre punti.

Attesa ripagata

C’era grande curiosità per vedere all’opera la squadra Emmerre Group, nata in collaborazione con la storica Artekromo dei fratelli Alberto e Mauro Casella. Guidate dal trio Italo Mini-Omar Danesi-Alessandro Simoncelli, le Vecchie Glorie non hanno steccato, presentandosi all’appuntamento con Lorenzo Lancini in porta, Gaetano Berardi dietro, Simone Pesce in mezzo, Luigi Scaglia e Carlos Embalo sugli esterni ed Andrea Caracciolo davanti. In panchina Davide Ravelli, Antonio Berardi, Antonio Magli e Stefano Franchi.

Contro Garda Soccer Academy/ Doctor Glass/ Stocchetta Cilindri/ Map Cucine non è stata una passeggiata. Le Vecchi Glorie si portano sul doppio vantaggio tra il 5’ e il 10’ del primo tempo grazie ad Embalo e a Berardi, mentre Caracciolo va due volte al tiro, ma con poca fortuna. Nella ripresa l’Airone, stremato, esce tra gli applausi e a quel punto viene fuori la maggior freschezza degli avversari, che dimezzano il punteggio con Luca Brunelli al 12’. Nel finale un super Lancini evita il pareggio con un paio di interventi strepitosi, regalando alla Emmerre Group/ Artekromo i primi tre punti.

Il secondo match

Torneo di Polpenazze, gli scatti di Franzoni Costruzioni-Ceresa Delfina Autodemolizioni
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Torneo di Polpenazze, gli scatti di Franzoni Costruzioni-Ceresa Delfina Autodemolizioni

Nella seconda partita del raggruppamento 6, Franzoni Costruzioni/ Santo Gusto/ Officine Meccaniche Bergomi supera 5-3 Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli Scavi, raggiungendo in testa Caracciolo e soci. Doppietta di Quarena (9’ pt e 9’ st) e reti di Giangaspero (2’ st), Lazzaroni (10’ st) e Vairan (14’ st) da una parte; doppietta di Boschiroli (12’ pt e 11’ st) e gol di Faye Pape (13’ pt) dall'altra.

Si riparte

Torneo di Polpenazze, gli scatti di Giampe-Paini Arredamenti
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Torneo di Polpenazze, gli scatti di Giampe-Paini Arredamenti

Infine, dopo il debutto di tutte le 24 squadre, comincia la seconda giornata del girone 1. Qui arrivano i primi tre punti per Giampe/ Moderna Car Service, che dopo la sconfitta all’esordio (4-2 con Utr), si riscatta contro Paini Arredamenti/ Lazzaroni Giardini/ Conforti Piante/ Trattoria Nuovo Nando (vincente 6-2 su Tinteggiature Erika).

Dopo lo 0-2 firmato Otabie (9’ pt) e Miglio (13’), Giampe ribalta il punteggio e va a vincere 4-2 sfruttando un autogol di Polo (2’) e segnando con Porro (3’) e Scidone (6’ e 9’).

Ora è prevista una settimana di stop per lasciare spazio alla Fiera del Vino di Polpenazze. Il torneo riprenderà giovedì prossimo.

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