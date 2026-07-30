Seconda, Verolavecchia: «Stavolta la salvezza dev’essere tranquilla»

Nella scorsa stagione il Verolavecchia acciuffò la salvezza alla penultima giornata di campionato sotto la guida di Flavio Diana (emigrato a Botticino quest’anno), subentrato a Pinelli. L’esperienza dell’anno scorso ha spinto i dirigenti bassaioli a mantenere un profilo più basso. Nessuna dichiarazione roboante, malgrado la rosa della squadra sia più che valida. Nel corso della presentazione avvenuta in un locale della limitrofa Verolanuova, la dirigenza si è espressa con cautela.
La dirigenza
Il diesse Nicola Bellomi ha rivoltato la rosa come un guanto ed in effetti si vedono parecchie facce nuove. Bellomi, malgrado mantenga una certa prudenza, è ottimista sul futuro del Verolavecchia: «L’anno scorso è stato piuttosto problematico; le dimissioni autunnali di Pinelli e l’arrivo di Flavio Diana hanno scombinato quelle che erano le prospettive della vigilia. Ora la squadra è praticamente nuova, l’allenatore nuovo (Claudio Lombardi) e quindi cercheremo di fare del nostro meglio per poter affrontare nel migliore dei modi questo campionato». Ironia della sorte, ben nove giocatori della nuova rosa costruita da Bellomi sono residenti in quel di Verolavecchia.
Una motivazione di appartenenza che potrebbe essere la scintilla per ben figurare. Di questo avviso è il presidente della società, Sergio Mombelli: «Abbiamo a disposizione un buon gruppo; inoltre ci sarà in Terza categoria un’altra squadra di Verolavecchia, ma quello che ci interessa maggiormente è la formazione che disputerà il campionato di Seconda categoria che è reduce da una stagione a dir poco difficoltosa».
Il nuovo tecnico, Claudio Lombardi, dopo un anno sabbatico, ha accettato le proposte del club bassaiolo e ora è pronto ad affrontare questa nuova avventura: «Ho accettato le proposte del Verolavecchia perché mi sono reso conto che i dirigenti hanno le idee chiare. In primis, pensiamo a raggiungere una salvezza tranquilla (non come l’anno scorso) e poi vedremo se sussistono spazi per fare meglio». Molta prudenza, quindi, aleggia nella dirigenza del Verolavecchia dopo l’esperienza della scorsa stagione al termine della quale la salvezza venne presa per i capelli. Ma adesso è tutto nuovo e ci sono le prospettive per affrontare in serenità questa nuova stagione.
Organigramma
Presidente: Sergio Mombelli
Direttore sportivo: Nicola Bellomi
Allenatore: Claudio Lombardi
La rosa
Portieri Davide Calzavacca (2000), Manuel Deriu (2006).
Difensori Michele Barbetta (1999), Alessandro Bertoletti (1999), Cristian Brocchi (1988), Fabio Chiarini (2000), Matteo Dasola (2000), Paolo Pellini (1993), Marco Regazzini (2007), Davide Zavaglio (1988), Lorenzo Geroldi (1988).
Centrocampisti Matteo Baiguera (2000), Andrea Bordeonali (2004), Alberto Cremaschini (1997), Edoardo Masotti (1988), Federico Ricca (2004), Nicola Rinaldi (1993).
Attaccanti Daniele Calzighetti (2001), Matteo Gallo (2002), Edoardo Gilberti (2002), Marco Rossetti (1998), Fabio Tartini (1991).