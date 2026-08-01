Prima, un Concesio tutto nuovo con un progetto a lungo termine

Le stesse radici di sempre, ma con una nuova dirigenza con lo sguardo al futuro per un progetto a lungo termine che vuole partire dal settore giovanile e sfociare in una prima squadra che sappia togliersi sempre più soddisfazioni. È con questa energia che l’Asd Concesio Calcio del neopresidente Filippo Guerra e del nuovo direttivo intende affrontare la prossima stagione, come dichiarato durante la presentazione ufficiale andata in scena al campo sportivo di via Aldo Moro.
«Abbiamo sposato il progetto di ringiovanire la squadra – ha spiegato il direttore sportivo Daniele Bruni –, inserendo molti nuovi giovani anche con lo scopo di creare una continuità con il settore giovanile. Abbiamo allestito una rosa importante, sono certo che possiamo fare un buonissimo campionato». Quali sono i progetti? «Sono sicuramente sul lungo termine – ha proseguito Bruni –: speriamo di arrivare il più in alto possibile, e di farlo inserendo ogni anno ragazzi dal settore giovanile in modo da creare un legame di continuità sempre più forte, un obiettivo per il quale credo abbiamo scelto anche uno staff tecnico ottimale. Aspettative? Vedo la squadra davvero molto carica, e credo potremo fare bene. Non prenderemo nessuna avversaria sottogamba e proseguiremo a lavorare».
La guida
Alla guida della formazione ci sarà il nuovo allenatore Marco Bertoni, in realtà volto già noto nella società. «Sono felice che la dirigenza, formata da alcuni dei miei ex giocatori, abbia pensato a me – ha esordito il tecnico –: si tratta di giovani con ambizione, perfetti per un progetto a lungo termine come quello che stiamo preparando all’interno di un ottimo centro sportivo come questo. Abbiamo formato una squadra di valore, che alterna figure chiave di esperienza a giovani con voglia di fare. Che ruolo potremmo recitare il prossimo anno? Ci sono ottime basi per costruire qualcosa di alto livello, noi lavoreremo con entusiasmo».
Organigramma
Presidente: Filippo Guerra
Direttore Sportivo: Daniele Bruni.
Allenatore: Marco Bertoni.
La rosa
Portieri: Michele Bonometti (2009), Paolo Venturelli (2004, da Gussago), Leonardo Zatti (2006, da Lodrino).
Difensori: Andrea Arici (2000, da San Michele Travagliato), Massimiliano Bernardini (2007, da Cellatica), Nicolò Bruno (1998), Paolo Bariselli (1994), Lorenzo Gusmeri (2003, da San Michele Travagliato), Andrea Oppici (1997, da San Michele Travagliato), Luca Vitali (1992).
Centrocampisti: Andrea Antonelli (2001), Luca Baronio (2005, da Nave), Matteo Contessi (2007), Simone D’Agostino (2007, da Orsa Iseo), Luca Damioli (2004, da Sovere), Tommaso Maffeis (1994), Paolo Mercurio (2003, da Lodrino), Matteo Minelli (1993, da San Michele Travagliato), Andrea Moreschi (1994).
Attaccanti: Davide Benedetti (2003), Riccardo Chinelli (1997), Oscar Dramé (2007, da Orsa Iseo), Gianluca Loiacono (1996, da San Michele Travagliato), Andrea Trebeschi (2007, da Cellatica), Andrea Zanetti (1999).