La Virtus Feralpi Lonato vuole risalire subito dalla Terza

Tutti insieme uniti per un unico obiettivo: riportare in alto la Virtus Feralpi. È stata presentata ufficialmente, nella Sala Celesti del Palazzo del Comune di Lonato del Garda, la prima squadra biancoverde, che partecipa al campionato di Terza categoria. Dopo l'amara retrocessione dello scorso anno il club presieduto da Emilio Hueber ha scelto di ripartire con una nuova linfa, azzerando quasi tutto per cercare di costruire qualcosa di nuovo, con il totale supporto del Comune.
Simbolo
«Sono felicissimo che questo nostro battesimo avvenga qui, nella Sala Celesti – ha dichiarato il numero uno della Virtus Feralpi –; dopo tantissimi anni di presidenza, circa sedici, è la prima volta che accade. Significa che non siamo soli: c'è la vicinanza di tutta la giunta comunale. E questo ci dà una bella spinta e grandi motivazioni. Siamo una realtà che è considerata da tutti molto importante e vogliamo tornare in alto».
Un concetto ribadito dal Sindaco Nicola Bianchi, presente con il vice Giuseppe Borgese e gli assessori Silvia Razzi, Davide Bollani e Christian Simonetti: «È emozionante ritrovarsi qui ed è un bellissimo segnale per lo sport. Speriamo di risalire al più presto e di festeggiare tutti insieme».
Prima squadra profondamente rinnovata. Rispetto all'anno scorso è rimasta solo una manciata di giocatori: «È partito un nuovo ciclo - ha commentato il direttore sportivo Gianluca Anchieri -, abbiamo rinnovato praticamente tutto il gruppo. L'unione deve fare la forza: questo è sicuramente un anno zero, che riparte con ragazzi giovani che si conoscono, la maggior parte dei quali proveniente da Lonato. La speranza è quella di salire al più presto. In panchina abbiamo scelto di confermare l'allenatore, che consideriamo la figura adatta per riportarci in alto e per restituire entusiasmo all'ambiente».
Di poche parole, ma molto chiare, il tecnico Giorgio Bertazzi: «La speranza - ha detto - deve essere una certezza». Durante la serata il delegato bresciano Alfredo Zanetti ha consegnato al presidente l'attestato dei cento anni della Virtus Feralpi Lonato, conferito dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Organigramma e staff
Presidente: Emilio Hueber
Direttore sportivo: Gianluca Anchieri
Allenatore: Giorgio Bertazzi
Rosa
Portieri: Federico Anchieri ('02), Alessandro Zanotti ('06).
Difensori: Nicola Ider ('99, svincolato), Madhi Bakkari ('98), Mattia Mazzurega ('03), Davide Filippini ('95, Basso Garda), Filippo Pesci, Nicholas Cangio ('99, Basso Garda), Andrea Lomurno ('98, svincolato), Lorenzo Paghera ('94, Alta Velocità Desenzano).
Centrocampisti: Diego Susio ('01, svincolato), Matteo Zani ('98), Samuele Filippini ('03, Alta Velocità Desenzano), Cristian Danesi ('01), Daniele Pellegrini ('99, svincolato), Matteo Tomasi ('05, Pozzolengo), Bruno Moio ('03, Alta Velocità Desenzano).
Attaccanti: Papa Camara ('04, Alta Velocità Desenzano), Tommaso Marigo ('02, Alta Velocità Desenzano), Lorenzo Apollonio ('99, svincolato), Gabriele Bonatti ('98, svincolato), Gabriele Bianchetti ('05), Hakim Ourfi ('96).