Finisce in semifinale il sogno scudetto del Desenzano di serie D

Niente finale scudetto per il Desenzano. Finisce in semifinale il sogno tricolore dei gardesani di serie D: nella gara di ritorno gardesani sconfitti sul campo della Scafatese con un gol nella ripresa.
La partita
Dopo l’1-1 del match d’andata al Tre Stelle, a condannare gli uomini di Marco Gaburro è una rete siglata da Suhs al 12’ della seconda frazione. Nonostante gli sforzi, i gardesani non trovano il gol che avrebbe portato la sfida ai rigori. Alla finale di sabato a Teramo contro il Vado accedono quindi i campani della Scafatese, per le squadre bresciane rimane il tabù scudetto che perdura da 16 anni, dal successo del Montichiari nel 2010.