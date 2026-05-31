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Finisce in semifinale il sogno scudetto del Desenzano di serie D

Gardesani sconfitti a Scafati, termina la stagione che ha regalato la storica promozione in serie C agli uomini di Gaburro
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Il Desenzano non accede alla finale scudetto di serie D - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Il Desenzano non accede alla finale scudetto di serie D - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Niente finale scudetto per il Desenzano. Finisce in semifinale il sogno tricolore dei gardesani di serie D: nella gara di ritorno gardesani sconfitti sul campo della Scafatese con un gol nella ripresa.

La partita

Dopo l’1-1 del match d’andata al Tre Stelle, a condannare gli uomini di Marco Gaburro è una rete siglata da Suhs al 12’ della seconda frazione. Nonostante gli sforzi, i gardesani non trovano il gol che avrebbe portato la sfida ai rigori. Alla finale di sabato a Teramo contro il Vado accedono quindi i campani della Scafatese, per le squadre bresciane rimane il tabù scudetto che perdura da 16 anni, dal successo del Montichiari nel 2010.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Desenzano CalcioPoule scudetto serie D
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