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Il Desenzano pareggia nell’andata della semifinale scudetto di serie D

Al Tre Stelle è Gabbianelli a illudere i gardesani, tra sette giorni il ritorno sul campo della Scafatese
Un'istantanea di Desenzano-Scafatese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Un'istantanea di Desenzano-Scafatese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Il Desenzano pareggia nell’andata delle semifinali scudetto di serie D. I gardesani al Tre Stelle sono ripresi dalla Scafatese nel primo round della final four per il titolo della quarta serie: tra sette giorni in Campania si saprà se i gardesani potranno accedere all’ultimo atto o dovranno interrompere la propria corsa.

La gara

Nella calura del campo amico, davanti anche ad una buona rappresentanza di tifosi ospiti, la formazione di Marco Gaburro, neopromossa in serie C, sblocca la contesa al 17' con la rete del fantasista Gabbianelli. Nella ripresa è però l’ex lumezzanese Baldan a ristabilire la parità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Desenzano CalcioPoule scudetto serie D
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