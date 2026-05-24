Il Desenzano pareggia nell’andata della semifinale scudetto di serie D

Il Desenzano pareggia nell’andata delle semifinali scudetto di serie D. I gardesani al Tre Stelle sono ripresi dalla Scafatese nel primo round della final four per il titolo della quarta serie: tra sette giorni in Campania si saprà se i gardesani potranno accedere all’ultimo atto o dovranno interrompere la propria corsa.
La gara
Nella calura del campo amico, davanti anche ad una buona rappresentanza di tifosi ospiti, la formazione di Marco Gaburro, neopromossa in serie C, sblocca la contesa al 17' con la rete del fantasista Gabbianelli. Nella ripresa è però l’ex lumezzanese Baldan a ristabilire la parità.